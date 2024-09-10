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Адміністрація Байдена надіслала Конгресу звіт про стратегію щодо війни в Україні – Reuters

10 вересня 2024, 09:25
Адміністрація Байдена надіслала Конгресу звіт про стратегію щодо війни в Україні – Reuters
Фото: DW
Звіт надійшов до законодавців лише 9 вересня.

Білий дім направив Конгресу секретну доповідь про свою стратегію війни в Україні через кілька місяців після того, як у законі про допомогу на 61 млрд доларів, ухваленому у квітні, було встановлено крайній термін на червень.

Про це пише агенція Reuters.

Три джерела підтвердили, що звіт було доставлено.

Але за словами, одного з них, звіт надійшов до законодавців 9 вересня, вони ще не мали можливості його розглянути. 

За 2,5 роки повномасштабного вторгнення рф  Конгрес схвалив виділення майже 175 млрд доларів допомоги і військової допомоги Україні та союзним країнам.

Після місяців затримки Палата представників, яку очолюють республіканці, в квітні булоухвалено закон про додаткові витрати на 95 млрд доларів. 

Він включав фінансування у розмірі 61 млрд доларів для України і мільярди доларів для Ізраїлю, цивільного населення в зонах конфліктів у всьому світі та для "протидії комуністичному Китаю" в Індо-Тихоокеанському регіоні.

В рамках закону Конгрес доручив адміністрації Джо Байдена подати докладну стратегію щодо України до початку червня.

Допомога США Україні підтримується демократами і багатьма республіканцями у Конгресі, але деякі республіканці критикували його адміністрацію за обмеження використання Україною американського обладнання, наприклад, за відмову постачати зброю, яка може вражати цілі в тилу рф.

Вашингтон обмежив застосування цієї зброї через обмежені запаси ракет, відсутність підстав для її застосування, враховуючи, що більшість російських літаків знаходяться поза зоною досяжності, а також через побоювання, що це нібито призведе до ескалації конфлікту.

Через кілька тижнів після того, як останній термін закінчився, а звіт так не був поданий - члени Конгресу заявили, що вони розчаровані і розглянуть можливість блокування подальшого фінансування.

В заяві щодо звіту, сенатор Джим Ріш, головний республіканець у сенатському Комітеті із закордонних справ, сказав, що він підтримує допомогу Україні, але не робить цього сліпо.

"З найперших днів війни путіна з Україною ми просили адміністрацію Байдена-Гарріс розробити стратегію того, як США та наші союзники можуть допомогти Україні виграти війну. Коли вони не відповіли на наші запити, ми законодавчо наказали направити стратегію до Конгресу, але термін пройшов, а відповіді не було. Президент Байден і віце-президент Гарріс повинні надати стратегію не тільки нам, а й американському народу, і їх невиконання зобов'язань говорить про те, що у них її немає або вони бояться нею поділитися", - заявив тоді Ріш.

 
СШАвійна в Україніпідтримка України

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