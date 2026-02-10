Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
Адміністрація Трампа є "відверто антиєвропейською" і "бажає розчленування" ЄС – Макрон

10 лютого 2026, 16:35
Адміністрація Трампа є
Фото: Укрінформ
Президент Франції закликав блок зробити необхідні кроки, щоб стати справжньою глобальною економічною силою і зменшити залежність від США і Китаю.
ЄС не повинен піддаватися ілюзії, що напруженість із США щодо Гренландії, технологій і торгівлі минула.
 
Про це попередив президент Франції Еммануель Макрон, закликавши блок розпочати "економічну революцію" і нарешті стати справжньою глобальною силою, передає Financial Times.
 
Макрон заявив, що на спеціальному саміті з питань конкурентоспроможності цього тижня він наполягатиме перед колегами з ЄС на використанні того, що він назвав «моментом Гренландії» — коли європейці усвідомили, що перебувають під загрозою, — щоб швидко просунутися з давно відкладеними економічними реформами та зменшити залежність від США і Китаю.
 
"Ми маємо китайське цунамі на торговельному фронті та щохвилинну нестабільність з американського боку. Ці дві кризи становлять глибокий шок — розрив для європейців", — сказав Макрон FT та іншим європейським медіа в інтерв’ю.
 
Макрон сказав, що він завжди був "шанобливим і передбачуваним" у відносинах із президентом США Дональдом Трампом, "але не слабким". За словами Макрона, Європа зараз має справу з адміністрацією Трампа, яка є "відверто антиєвропейською", "демонструє зневагу" до ЄС і "бажає його розчленування".
 
Водночас він змалював ЄС як такий, що перебуває в облозі дешевих китайських товарів. Він закликав своїх колег по ЄС запровадити політику "європейської преференції", щоб надавати перевагу компаніям і технологіям блоку в стратегічних секторах, таких як електромобілі, відновлювана енергетика та хімічна промисловість. Макрон знову закликав ЄС до спільних інвестицій у три "битви за інновації" — штучний інтелект і квантові обчислення, енергетичний перехід та оборону — щоб блок міг стати глобальною економічною силою.
 
Він заявив, що недавня криза довкола Гренландії, коли Трамп погрожував каральними митами європейським країнам, які виступали проти його спроб отримати контроль над величезним арктичним островом від Данії, «ще не завершилася».
 
Макрон також передбачив, що пізніше цього року ЄС і адміністрація Трампа зіткнуться через регулювання технологій — сферу, де ЄС давно дратує США суворішими правилами щодо конфіденційності даних, мови ворожнечі та цифрового оподаткування.
 
"У найближчі місяці США — це точно — атакуватимуть нас через цифрове регулювання", — сказав Макрон, додавши, що адміністрація Трампа може вдарити по ЄС тарифами, якщо блок застосує свій знаковий Закон про цифрові послуги (DSA) для контролю над американськими технологічними компаніями.
 
США також можуть вжити заходів у відповідь проти країн ЄС, зокрема Франції та Іспанії, які планують заборонити дітям користуватися соціальними мережами, що стане випробуванням для блоку, сказав він.

 

війна в Україніросія окупантиЕмануель Макрон

