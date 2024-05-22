Американські сенатори заявили про загрозу нацбезпеці, бо чеська компанія CSG купує виробника зброї зі США – WSJ

Компанія CSG є великим постачальником боєприпасів та військового обладнання в Україну.

Потенційний продаж американського виробника боєприпасів чеській збройовій компанії викликає пильну увагу з боку деяких законодавців, що свідчить про занепокоєння з приводу іноземної власності в ключовій галузі в розпал глобального дефіциту зброї, спричиненого триваючими війнами в Україні та в секторі Гази.

Про це пише The Wall Street Journal.

Американська компанія Vista Outdoor оголосила в жовтні про те, що вона погодилася на продаж свого бізнесу з виробництва вогнепальної зброї, що охоплює такі бренди боєприпасів, як Remington, за 1,91 мільярда доларів компанії CSG, яка базується в Празі та є великим постачальником боєприпасів і військового обладнання в Україну.

При цьому противники цієї угоди, серед яких колишній держсекретар Майк Помпео і союзник Дональда Трампа сенатор Джей Ді Венс, стверджували про зв'язки CSG з Китаєм і росією і закликали Міністерство фінансів заблокувати продаж через Комітет з іноземних інвестицій у США. Вони також заявили, що угода з CSG дасть іноземній компанії контроль над внутрішніми поставками боєприпасів для стрілецької зброї.

"Ще кілька років тому ідея купівлі компанією з країни НАТО американського підприємства, орієнтованого на цивільний ринок, найімовірніше, не викликала б подиву. Суперечка навколо нинішньої угоди відображає зростаючі побоювання з приводу іноземного впливу і збігається з глобальною нестачею пороху. Крім того, уряд США, схоже, все більше схиляється до того, щоб перешкоджати іноземним придбанням, які, на його думку, можуть загрожувати національній безпеці", - пише WSJ.

Видання зазначає, що основу компанії заклали списані військові товари та обладнання, зокрема, бронетехніка, яку компанія ремонтувала і продавала арміям за кордоном. Незабаром компанія зайнялася виробництвом боєприпасів і поглинула оборонні компанії та заводи за межами Чехії. Доходи CSG зросли за рахунок переходу до клієнтів у країнах НАТО.

Після повномасштабного вторгнення росії в Україну 2022 року CSG стала великим постачальником зброї та обладнання для Києва, постачаючи артилерійські снаряди і системи, танки і ракетні установки.

Раніше CSG придбала 70 % акцій Fiocchi Munizioni, італійської компанії з виробництва стрілецької зброї, що має виробничі потужності в Арканзасі та Міссурі.

Швейцарський виробник зброї SIG Sauer має завод у Нью-Гемпширі, а австрійська компанія Glock і бразильська Taurus мають у своєму розпорядженні виробничі потужності в Джорджії. Історична американська вогнепальна компанія Colt, один із перших виробників гвинтівки AR-15, належить чеській компанії.

Однак у зв'язку зі скороченням доступності пороху у світі посилилася увага до історії та намірів CSG.

Так стверджувалося, що CSG має зв'язки з російським керівництвом, а також виконує контракти для китайських компаній. Водночас представник CSG заявив, що компанія ніколи не мала справ із російськими військовими і що вона закрила свій бізнес із виробництва цивільних промислових вантажівок у росії після вторгнення москви 2022 року. Щодо бізнесу в Китаї, представник CSG заявив, що очікує завершення контракту цього року і що в компанії немає інших справ у Китаї.

Також Національна асоціація шерифів і Національна асоціація поліцейських організацій виступили проти купівлі CSG, стурбовані тим, що іноземна компанія володітиме значною частиною американського ринку боєприпасів для стрілецької зброї.