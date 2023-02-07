Американські військові фіксували китайський аеростат над США ще у 2019 році – CNN
Про це повідомляє CNN.
"Китайська повітряна куля-шпигун обігнула земну кулю у 2019 році на висоті приблизно 65 тисяч футів (19 км) і пронеслася повз Гаваї та через Флориду, перш ніж продовжити свій шлях", – ідеться в документі ВПС США.
Звіт розвідки ВПС є першим свідченням того, що американські військові знали про китайські повітряні кулі-розвідники задовго до нещодавнього інциденту.
Військові стверджують, що Китай розгорнув кілька аеростатів, які можуть працювати протягом декількох місяців на висоті від 65 тисяч до 328 тисяч футів (100 км).