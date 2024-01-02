Атака на Київ: сили ППО збили понад 60 крилатих ракет та десяток "Кинджалів"
Під час ранкової атаки рф на Київ сили протиповітряної оборони збили понад 60 ракет Х-101/Х555Х-55 та десяток "Кинджалів".
Про це повідомляє Київська міська військова адміністрація.
За словами начальника КМВА Сергія Попка, повітряна тривога сумарно тривала майже 6 годин. Спочатку ворог запускав "Шахеди", а потім вдався до ракетної атаки.
Силами та засобами протиповітряної оборони було уражено усі БПЛА Shahed та понад 60 ракет Х-101/Х555Х-55 та десяток Х-47М2 "Кинджал".
Однак внаслідок такої масованої ракетної атаки в столиці, на жаль, є руйнування житлової забудови, пошкодження інфраструктури. Є потерпілі.
"Особливо страшні наслідки в Солом’янському районі. Там зафіксовано загоряння багатоповерхових житлових будинків. Вогонь заблокував людей на поверхах. Бійці ДСНС проводили деблокування та евакуацію людей", - додав Попко.
Попередньо, вже виявлено понад 25 постраждалих. Ці дані ще уточнюються.
російські війська зранку 2 січня завдали чергового масованого удару по Києву. У столиці зафіксовано падіння уламків в кількох районах, відключення світла, води та пожежі.