Атакуючі російські танки на фронті приносять "нульовий результат" через дрони ЗСУ – Forbes

Однак російська піхота все ще може просуватися пішки.

Танкові атаки рф на фронті стають усе більш самогубними для військових і приносять "нульовий результат" на тлі поширення ударних БпЛА.

Про це пише аналітик Девід Акс для бізнес видання Forbes.

За його словами, це не означає, що російські війська не можуть наступати, а навпаки, вони кидають в бій піхоту за підтримки артилерії і дронів, та повільно просуваються вперед.

Старший науковий співробітник Фонду Карнегі у Вашингтоні Майкл Кофман вважає, що росіяни схиляються до нової доктрини "піхота на першому місці".

"Частково щоб скоротити втрати техніки, але також через загальну нездатність подолати підготовлену оборону, прикриту повсюдно розвідкою і ударними безпілотниками, оскільки розрізнену піхоту важче вразити, ніж довгі лінії машин", - сказав він.

Але частина російських командирів продовжують відправляти свої танки і БМП в "банзай-атаки". російські блогери кажуть, що "нічого не виграють, все втрачають і забезпечують бадьорий контент для збройних сил України".

Разом з тим, перехід військ рф до піхотних атак змушує українців відбивати ці атаки власною піхотою, але в умовах браку людей, щоб поповнити втрати та одночасно сформувати нові підрозділи, ЗСУ почали відправляти фахівців з допоміжних частин на передову.

"За іронією долі, переманювання операторів безпілотників для посилення піхотних підрозділів - пластирний підхід до протидії російським піхотним атакам - загрожує ослабленням тих самих сил, які змусили росіян наступати переважно в пішому строю. Якщо українські командири відправлять занадто багато операторів безпілотників на передову, щоб ті билися як піхота, вони можуть ненароком зробити російські машини більш безпечними для нових атак", - пише аналітик.

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