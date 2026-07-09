Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close

Axios: Білий дім готується до затяжних боїв з Іраном

09 липня 2026, 08:33
Axios: Білий дім готується до затяжних боїв з Іраном
Обкладинка нового випуску журналу The Economist
За словами американських чиновників, тривалість та масштаби нової кампанії повністю залежатимуть від подальших дій Тегерана.

Білий дім готується до того, що між США та Іраном може бути багатоденний або навіть багатотижневий обмін ударами через Ормузьку протоку.

Про це повідомляє Axios.

За словами американських чиновників, тривалість та масштаби нової кампанії повністю залежатимуть від подальших дій Тегерана. "Це може бути день-два, тиждень або місяць, залежно від того, чи атакуватиме Іран торгові судна", – зазначають джерела. У Білому домі вважають, що США мають більше можливостей для ескалації, оскільки в останні тижні сотні нафтових танкерів змогли пройти через протоку з Мексиканської затоки, послабивши побоювання щодо різкого стрибку цін на нафту.

Американський чиновник пояснив, що нинішня ескалація викликана розчаруванням найбільш радикальних представників іранського керівництва, які вважають, що меморандум про взаєморозуміння не приніс Тегерану реальної користі. Іран відчув, що його позиції в Ормузькій протоці слабшають, оскільки сотні суден проходять південним маршрутом поблизу узбережжя Оману. Також незважаючи на відміну санкцій США, Іран відчував труднощі з продажем нафти, а заморожені іранські активи так і не були розморожені.

"Частина іранського керівництва була незадоволена всім цим. Вони почали стріляти, і ми вирішили, що настав час дати їм відсіч. Якщо ми відчуваємо, що не отримуємо бажану угоду, ми не будемо її укладати", – заявив чиновник.

Нагадаємо, 7 липня Іран атакував в Ормузькій протоці три торгові судна, після чого США завдали серії ударів по Ірану. 8 липня Трамп заявив, що 60-денне перемир'я "завершено". У ніч на 9 липня США розпочали другий раунд ударів, вперше за кілька місяців атакувавши об'єкти інфраструктури всередині Ірану. Іран відповів атаками на американські бази в Кувейті та Бахрейні, наполягаючи на своїх претензіях на контроль над протокою.

СШАІранДональд ТрампОрмузька протока

Останні матеріали

(Північно)європейська інтеграція. Чому Норвегії варто вступити до ЄС разом з Україною – Мінна Аландер
Політика
(Північно)європейська інтеграція. Чому Норвегії варто вступити до ЄС разом з Україною – Мінна Аландер
Переклад iPress – 08 липня 2026, 15:30
Політика
"Фортеця Крим" – це міф. Історія знову працює проти росії – National Interest
Переклад iPress – 08 липня 2026, 12:26
Україна перетворює економіку рф на її головну вразливість. Крим у темряві, росіяни – в чергах на АЗС – Дональд Гілл
Cуспільство
Україна перетворює економіку рф на її головну вразливість. Крим у темряві, росіяни – в чергах на АЗС – Дональд Гілл
Переклад iPress – 08 липня 2026, 08:02
Нова війна: еволюція чи революція? Армії світу намагаються встигнути за стрімкими технологічними змінами – Wall Street Journal
Технології
Нова війна: еволюція чи революція? Армії світу намагаються встигнути за стрімкими технологічними змінами – Wall Street Journal
Переклад iPress – 07 липня 2026, 16:07
Вирішальний театр. Північна Корея та проблема одночасної війни – Ендрю Міхта
Політика
Вирішальний театр. Північна Корея та проблема одночасної війни – Ендрю Міхта
Переклад iPress – 07 липня 2026, 11:43
Стратегічна ініціатива належить Україні, але війна триває. Потрібно й далі підривати здатність росії воювати – Том Купер і Дональд Гілл
Cуспільство
Стратегічна ініціатива належить Україні, але війна триває. Потрібно й далі підривати здатність росії воювати – Том Купер і Дональд Гілл
07 липня 2026, 08:47
путін як агент хаосу. Розкол між США та Європою грає йому на руку – The Times
Політика
путін як агент хаосу. Розкол між США та Європою грає йому на руку – The Times
Переклад iPress – 06 липня 2026, 15:18
путін може вдатися до мобілізації, щоб урятувати наступ в Україні. Але це не гарантує росії перемоги – Микола Бєлєсков
Політика
путін може вдатися до мобілізації, щоб урятувати наступ в Україні. Але це не гарантує росії перемоги – Микола Бєлєсков
Переклад iPress – 06 липня 2026, 11:22
Більше публікацій

© 2026 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється