Axios: Білий дім готується до затяжних боїв з Іраном

За словами американських чиновників, тривалість та масштаби нової кампанії повністю залежатимуть від подальших дій Тегерана.

Білий дім готується до того, що між США та Іраном може бути багатоденний або навіть багатотижневий обмін ударами через Ормузьку протоку.

Про це повідомляє Axios.

За словами американських чиновників, тривалість та масштаби нової кампанії повністю залежатимуть від подальших дій Тегерана. "Це може бути день-два, тиждень або місяць, залежно від того, чи атакуватиме Іран торгові судна", – зазначають джерела. У Білому домі вважають, що США мають більше можливостей для ескалації, оскільки в останні тижні сотні нафтових танкерів змогли пройти через протоку з Мексиканської затоки, послабивши побоювання щодо різкого стрибку цін на нафту.

Американський чиновник пояснив, що нинішня ескалація викликана розчаруванням найбільш радикальних представників іранського керівництва, які вважають, що меморандум про взаєморозуміння не приніс Тегерану реальної користі. Іран відчув, що його позиції в Ормузькій протоці слабшають, оскільки сотні суден проходять південним маршрутом поблизу узбережжя Оману. Також незважаючи на відміну санкцій США, Іран відчував труднощі з продажем нафти, а заморожені іранські активи так і не були розморожені.

"Частина іранського керівництва була незадоволена всім цим. Вони почали стріляти, і ми вирішили, що настав час дати їм відсіч. Якщо ми відчуваємо, що не отримуємо бажану угоду, ми не будемо її укладати", – заявив чиновник.

Нагадаємо, 7 липня Іран атакував в Ормузькій протоці три торгові судна, після чого США завдали серії ударів по Ірану. 8 липня Трамп заявив, що 60-денне перемир'я "завершено". У ніч на 9 липня США розпочали другий раунд ударів, вперше за кілька місяців атакувавши об'єкти інфраструктури всередині Ірану. Іран відповів атаками на американські бази в Кувейті та Бахрейні, наполягаючи на своїх претензіях на контроль над протокою.