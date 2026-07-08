США завдали нових ударів по Ірану

Вашингтон також скасував дозвіл на експорт іранської нафти.

Центральне командування Збройних сил США повідомило про початок нової серії ударів по території Ірану. У Вашингтоні заявили, що операція стала відповіддю на атаки Тегерана проти комерційних суден в Ормузькій протоці, які порушили режим припинення вогню.

Про це повідомило Центральне командування Збройних сил США (CENTCOM).

"Сили Центрального командування США розпочали серію потужних ударів по Ірану, щоб покласти на нього високу ціну за переслідування та атаки на комерційні судна з невинними цивільними екіпажами в міжнародних водах", – йдеться у заяві.

Приводом для операції стали атаки Ірану на три комерційні судна, які проходили Ормузькою протокою, одне з яких загорілося після влучання снаряда. "Продемонстрована Іраном агресія була нічим не спровокованою, небезпечною та є явним порушенням режиму припинення вогню", – наголосили в командуванні.

За даними Axios, під час операції американські військові атакували системи протиповітряної оборони, берегові радари спостереження, зенітні ракетні комплекси, позиції протикорабельних крилатих ракет, майданчики запуску безпілотників та портову інфраструктуру.

У відповідь адміністрація Трампа також скасувала спеціальний дозвіл, який дозволяв Ірану експортувати нафту в межах домовленостей, досягнутих після попереднього припинення бойових дій. У Вашингтоні заявили, що Тегеран не виконав своїх зобов'язань щодо забезпечення безпечного судноплавства.