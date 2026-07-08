Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close

США завдали нових ударів по Ірану

08 липня 2026, 08:05
США завдали нових ударів по Ірану
з вільних джерел
Вашингтон також скасував дозвіл на експорт іранської нафти.

Центральне командування Збройних сил США повідомило про початок нової серії ударів по території Ірану. У Вашингтоні заявили, що операція стала відповіддю на атаки Тегерана проти комерційних суден в Ормузькій протоці, які порушили режим припинення вогню.

Про це повідомило Центральне командування Збройних сил США (CENTCOM).

"Сили Центрального командування США розпочали серію потужних ударів по Ірану, щоб покласти на нього високу ціну за переслідування та атаки на комерційні судна з невинними цивільними екіпажами в міжнародних водах", – йдеться у заяві.

Приводом для операції стали атаки Ірану на три комерційні судна, які проходили Ормузькою протокою, одне з яких загорілося після влучання снаряда. "Продемонстрована Іраном агресія була нічим не спровокованою, небезпечною та є явним порушенням режиму припинення вогню", – наголосили в командуванні.

За даними Axios, під час операції американські військові атакували системи протиповітряної оборони, берегові радари спостереження, зенітні ракетні комплекси, позиції протикорабельних крилатих ракет, майданчики запуску безпілотників та портову інфраструктуру.

У відповідь адміністрація Трампа також скасувала спеціальний дозвіл, який дозволяв Ірану експортувати нафту в межах домовленостей, досягнутих після попереднього припинення бойових дій. У Вашингтоні заявили, що Тегеран не виконав своїх зобов'язань щодо забезпечення безпечного судноплавства.

СШАІраннафтаОрмузька протока

Останні матеріали

Україна перетворює економіку рф на її головну вразливість. Крим у темряві, росіяни – в чергах на АЗС – Дональд Гілл
Cуспільство
Україна перетворює економіку рф на її головну вразливість. Крим у темряві, росіяни – в чергах на АЗС – Дональд Гілл
Переклад iPress – 08 липня 2026, 08:02
Нова війна: еволюція чи революція? Армії світу намагаються встигнути за стрімкими технологічними змінами – Wall Street Journal
Технології
Нова війна: еволюція чи революція? Армії світу намагаються встигнути за стрімкими технологічними змінами – Wall Street Journal
Переклад iPress – 07 липня 2026, 16:07
Вирішальний театр. Північна Корея та проблема одночасної війни – Ендрю Міхта
Політика
Вирішальний театр. Північна Корея та проблема одночасної війни – Ендрю Міхта
Переклад iPress – 07 липня 2026, 11:43
Стратегічна ініціатива належить Україні, але війна триває. Потрібно й далі підривати здатність росії воювати – Том Купер і Дональд Гілл
Cуспільство
Стратегічна ініціатива належить Україні, але війна триває. Потрібно й далі підривати здатність росії воювати – Том Купер і Дональд Гілл
07 липня 2026, 08:47
путін як агент хаосу. Розкол між США та Європою грає йому на руку – The Times
Політика
путін як агент хаосу. Розкол між США та Європою грає йому на руку – The Times
Переклад iPress – 06 липня 2026, 15:18
путін може вдатися до мобілізації, щоб урятувати наступ в Україні. Але це не гарантує росії перемоги – Микола Бєлєсков
Політика
путін може вдатися до мобілізації, щоб урятувати наступ в Україні. Але це не гарантує росії перемоги – Микола Бєлєсков
Переклад iPress – 06 липня 2026, 11:22
У Карпатах триває третя зміна
Cуспільство
У Карпатах триває третя зміна "Королівського відпочинку" Павла Журила та Betking Foundation
06 липня 2026, 09:02
Україна нарощує далекобійні удари по російській нафтовій інфраструктурі. Кремль досі не має ефективної відповіді – Філліпс О'Брайен
Політика
Україна нарощує далекобійні удари по російській нафтовій інфраструктурі. Кремль досі не має ефективної відповіді – Філліпс О'Брайен
Переклад iPress – 05 липня 2026, 18:12
Більше публікацій

© 2026 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється