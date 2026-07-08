Трамп заявив про завершення перемир'я з Іраном і відмовився від переговорів

Він назвав іранців "злими, хворими людьми".

Президент США Дональд Трамп у середу, 8 липня, заявив, що, на його думку, тимчасовий меморандум про взаєморозуміння з Іраном "втратив чинність" після серії нових ударів у регіоні.

Про це повідомляє CNN.

Журналісти запитали Трампа, чи завершилося перемир’я між США та Іраном.

"Це дуже цікаве запитання. На мою думку, все скінчилося. Я більше не хочу мати з ними справу", – відповів президент США.

"Я поговорю з нашими перемовниками, вони хочуть вести переговори. На мою думку, мати з ними (Іраном – ред.) справу – це просто марна трата часу", – додав він.

Він назвав іранців "злими, хворими людьми".

"Ми не дозволимо божевільним іранцям отримати ядерну зброю. Іран намагався мене вбити й знищив тисячі власних громадян. Не думаю, що вони самі розуміють, що роблять. Ми витратили на них надто багато часу, і нам доведеться зробити там те, що необхідно", – заявив Трамп.

За його словами, для США режим припинення вогню з Іраном завершився, а меморандум про взаєморозуміння скасовано.

"Я більше не зацікавлений у веденні переговорів з Іраном", – підсумував Трамп.

Нагадаємо, центральне командування Збройних сил США повідомило про початок нової серії ударів по території Ірану. У Вашингтоні заявили, що операція стала відповіддю на атаки Тегерана проти комерційних суден в Ормузькій протоці, які порушили режим припинення вогню.