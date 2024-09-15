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Байден планує наприкінці вересня обговорити із Зеленським стратегію успіху у війні – Салліван

15 вересня 2024, 09:07
Байден планує наприкінці вересня обговорити із Зеленським стратегію успіху у війні – Салліван
Wikipedia
Радник президента США каже, що завданням є забезпечити Україні сильні позиції на полі бою, щоб вони опинилися в сильній позиції за столом переговорів.
Радник з національної безпеки президента США Джейкоб Салліван повідомив, що всеосяжна стратегія необхідна для успіху у війні України проти росії, і така пропонована президентом України Володимиром Зеленським стратегія буде обговорюватися на його зустрічі з президентом США Джозефом Байденом, яка намічена на тижні з 24 вересня. 
 
Про це він сказав на 20-й щорічній зустрічі “Ялтинська європейська стратегія” (YES) у Києві, передає Інтерфакс-Україна. 
 
Для успіху в цій війні нам потрібна всеосяжна стратегія, і саме її пропонує президент Зеленський. І тому ми з нетерпінням чекаємо можливості сісти й обговорити це з ним. Президент Байден із нетерпінням чекає цієї розмови”, – сказав Салліван.
 
За його словами, цей тиждень у Нью-Йорку, на якому відбудеться ця розмова між президентами, буде дуже важливим, і американська сторона активно до нього готується.
 
Салліван зазначив, що буде правильно, що цю стратегію презентує Зеленський, бо саме демократично обраний уряд України та народ України мають визначити “хід війни, свій шлях до перемоги та всі частини, які поєднуватимуться одна з одною”.
 
Ми з самого початку чітко заявили, що наше завдання – забезпечити Україні сильні позиції на полі бою, щоб вони опинилися в сильній позиції за столом переговорів. Президент Зеленський сказав, що, зрештою, ця війна має закінчитися шляхом переговорів, і нам потрібно, щоб вони були сильні в цих переговорах. Вони самі визначать, коли їм сісти за стіл переговорів і на яких умовах”, – завив радник Байдена.
 
Він додав, що під час цієї розмови, “в якій усі частини будуть зібрані разом”, американська сторона представить свої пропозиції про можливу підтримку, а Україна подивиться на них “у контексті стратегії дипломатії”.
 
У президента Байдена до того моменту залишиться ще чотири місяці, і він має намір використати ці чотири місяці, щоб поставити Україну в найкраще становище для перемоги”, – підкреслив Салліван.

 

війна в УкраїніДжейк Салліванросія окупанти

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