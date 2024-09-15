Байден планує наприкінці вересня обговорити із Зеленським стратегію успіху у війні – Салліван

Радник президента США каже, що завданням є забезпечити Україні сильні позиції на полі бою, щоб вони опинилися в сильній позиції за столом переговорів.

Радник з національної безпеки президента США Джейкоб Салліван повідомив, що всеосяжна стратегія необхідна для успіху у війні України проти росії, і така пропонована президентом України Володимиром Зеленським стратегія буде обговорюватися на його зустрічі з президентом США Джозефом Байденом, яка намічена на тижні з 24 вересня.

Про це він сказав на 20-й щорічній зустрічі “Ялтинська європейська стратегія” (YES) у Києві, передає Інтерфакс-Україна.

“Для успіху в цій війні нам потрібна всеосяжна стратегія, і саме її пропонує президент Зеленський. І тому ми з нетерпінням чекаємо можливості сісти й обговорити це з ним. Президент Байден із нетерпінням чекає цієї розмови”, – сказав Салліван.

За його словами, цей тиждень у Нью-Йорку, на якому відбудеться ця розмова між президентами, буде дуже важливим, і американська сторона активно до нього готується.