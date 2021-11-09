Байден та європейські лідери виступили з заявами до 20-ї річниці терактів 11 вересня

Президент США Джо Байден та лідери низки країн виступили із заявами, вшановуючи загиблих 20 років тому в теракті 11 вересня 2001 року, наймасштабнішому в історії Сполучених Штатів.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на західні інформагентства.

Джо Байден у своєму відеозверненні, оприлюдненому напередодні річниці, згадав 2977 загиблих у теракті.

"У дні, що настали після 11 вересня, ми бачили героїзм всюди, там, де цього чекали і не чекали. І ми бачили щось досить рідкісне - справжнє відчуття національної єдності… У битві за душу Америки, єдність - це наша найбільша сила. Це не означає, що ми маємо вірити у щось одне - це про те, що ми повинні мати фундаментальну повагу й віру одне в одного та в цю націю", - заявив президент США.

Він визнав, що теракти пробудили і негативні людські якості, зокрема, страху й ворожості до американців мусульманської віри загалом.

Він наголосив, що американці не повинні дозволити розділити себе. "Єдність робить нас тими, ким ми є - Америкою у її найкращих проявах", - наголосив Байден.

Джо Байден з першою леді Джилл Байден відвідають низку пам’ятних заходів і три місця атаки.

Відбудеться шість епізодів хвилини мовчання - відповідно до часу, коли впали хмарочоси-близнюки, коли літак впав на Пентагон і коли розбився четвертий літак.

Королева Британії Єлизавета ІІ заявила, що її молитви з тими, хто загинув і вижив у терактах, та відзначила внесок усіх, хто допомагав відновити нормальне життя після трагедії. Прем’єр Британії Борис Джонсон заявив, що атаки не підірвали віру західного світу у свободу та демократію.

"Жахливі атаки 11 вересня двадцять років тому змінили хід історії. Пам’ятаємо жертв і шляхетні жертви численних людей, які кинулись на допомогу після теракту. ЄС продовжить залишатися союзником США у триваючій боротьбі з тероризмом та екстремізмом у всіх його проявах", - заявив президент Євроради Шарль Мішель.

"Навіть у найтемніші, найбільш випробувальні моменти можуть проявлятися найкращі людські якості. ЄС підтримує США у захисті свободи і співчуття, на противагу ненависті", - заявила президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн.

"Сьогодні - 20 річниця з жахливих терактів 11 вересня… Ми повинні продовжувати боротися з ісламістським терором і радикалізацією разом із США", - написав канцлер Австрії Себастьян Курц.

Президент Польщі поклав вінок до меморіальної дошки загиблим у теракті, що у каплиці президентського палацу. "Ці події назавжди змінили світ... Ми пам'ятаємо 9/11", - йдеться у заяві канцелярії президента.

Як відомо, 11 вересня чотири літаки, захоплені терористами-смертниками "Аль-Каїди", врізалися у хмарочоси Світового торгового центру, один літак впав на Пентагон і четвертий завдяки спротиву пасажирів не долетів до Вашингтона і розбився у полі в Пенсильванії.

Нагадаємо, що Байден доручив розсекретити документи про теракти 11 вересня