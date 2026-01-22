Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close
ПОЛІТИКА

Бельгія заморозить російські активи в ЄС до кінця війни — прем'єр

22 січня 2026, 12:08
Бельгія заморозить російські активи в ЄС до кінця війни — прем'єр
Фото: з вільного доступу
Понад половину заморожених в Євросоюзі активів Центробанку рф зберігається в бельгійській фінансовій установі Euroclear.

Премʼєр-міністр Бельгії Барт де Вевер на Українському сніданку з нагоди Всесвітнього економічного форуму в Давосі заявив, що російські активи в Європейському Союзі будуть замороженими до кінця війні. Їхню долю вирішуватимуть після того, як Україна і росія підпишуть мирну угоду.

За словами де Вевера, якби все залежало від нього — кожен євро цих грошей пішов би на допомогу Україні, і йому було б дуже сумно бачити, як бодай один євро повертається у москву.

Але активи не будуть конфіскувати, бо треба поважати міжнародне право. Де Вевер заявив, що такого не робили навіть в роки Другої світової і назвав конфіскацію активів «актом війни», а Європа не воює з росією.

Тож до кінця бойових дій Європа буде фінансувати військові зусилля України, бо українці "борються за всіх нас".

Понад половину заморожених в Євросоюзі активів Центробанку рф зберігається в бельгійській фінансовій установі Euroclear — звідти ЄС планував виділити Україні €140 мільярдів репараційного кредиту. Бельгійці боялися, що росія може подати на них позов у міжнародний інвестиційний арбітраж за угодою про захист інвестицій між Бельгією, Люксембургом і СРСР

війнаБельгіязаморожені активи рф

Останні матеріали

Цифровий суверенітет. ЄС виступив проти
Технології
Цифровий суверенітет. ЄС виступив проти "високоризикових постачальників", таких як Huawei – heise online
Переклад iPress – 22 січня 2026, 14:29
Здійснена мрія: як Betking Foundation та Ла Ліга реалізували
Cуспільство
Здійснена мрія: як Betking Foundation та Ла Ліга реалізували "Королівську подорож" для українських дітей
22 січня 2026, 11:45
7 одночасних криз Китаю в 2026 році. Що тисне на економіку та політику – 19FortyFive
Бізнес & Фінанси
7 одночасних криз Китаю в 2026 році. Що тисне на економіку та політику – 19FortyFive
Переклад iPress – 22 січня 2026, 11:29
Америкою править
Політика
Америкою править "божевільний король" чи нездалий "гендиректор". Трамп став найбільшою загрозою для США – Томас Фрідман
Переклад iPress – 22 січня 2026, 07:48
Курдські військові формування відступають. Сирійська армія вже у Хасеке – Том Купер
Політика
Курдські військові формування відступають. Сирійська армія вже у Хасеке – Том Купер
Переклад iPress – 21 січня 2026, 16:32
Трамп тисне на Європу і виграє час для росії. Європа грає за його правилами і програє – Філліпс О'Брайен
Політика
Трамп тисне на Європу і виграє час для росії. Європа грає за його правилами і програє – Філліпс О'Брайен
Переклад iPress – 21 січня 2026, 13:07
Чому пишуть Pari Match по-різному і як не помилитись
LifeStyle
Чому пишуть Pari Match по-різному і як не помилитись
21 січня 2026, 11:41
Війна, що ось-ось почнеться. Ретроспектива майбутньої кризи Заходу – Джерард Бейкер
Політика
Війна, що ось-ось почнеться. Ретроспектива майбутньої кризи Заходу – Джерард Бейкер
Переклад iPress – 21 січня 2026, 08:05
Більше публікацій

© 2024 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється