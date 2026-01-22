Бельгія заморозить російські активи в ЄС до кінця війни — прем'єр

Понад половину заморожених в Євросоюзі активів Центробанку рф зберігається в бельгійській фінансовій установі Euroclear.

Премʼєр-міністр Бельгії Барт де Вевер на Українському сніданку з нагоди Всесвітнього економічного форуму в Давосі заявив, що російські активи в Європейському Союзі будуть замороженими до кінця війні. Їхню долю вирішуватимуть після того, як Україна і росія підпишуть мирну угоду.

За словами де Вевера, якби все залежало від нього — кожен євро цих грошей пішов би на допомогу Україні, і йому було б дуже сумно бачити, як бодай один євро повертається у москву.

Але активи не будуть конфіскувати, бо треба поважати міжнародне право. Де Вевер заявив, що такого не робили навіть в роки Другої світової і назвав конфіскацію активів «актом війни», а Європа не воює з росією.

Тож до кінця бойових дій Європа буде фінансувати військові зусилля України, бо українці "борються за всіх нас".

— звідти ЄС планував виділити Україні €140 мільярдів репараційного кредиту. Бельгійці боялися, що росія може подати на них позов у міжнародний інвестиційний арбітраж за угодою про захист інвестицій між Бельгією, Люксембургом і СРСР