Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close

Без допомоги для України Сили США в Європі можуть залишитися без фінансування вже до літа

23 лютого 2024, 13:49
Без допомоги для України Сили США в Європі можуть залишитися без фінансування вже до літа
Ці гроші мають вирішальне значення не лише для військових зусиль Києва, але й для ширших операцій армії американців у Європі та Африці.

Якщо Конгрес найближчим часом не схвалить фінансування для України, Об'єднане командування армії США в Європі та Африці може залишитися без коштів вже до літа.

Про це пише CBS News.

Зараз у нас достатньо коштів, але якщо нічого не зміниться, ми очікуємо, що гроші закінчаться до літа”, − сказав речник командування полковник Мартін О'Доннелл.

Видання зазначає, що це вперше військовий чиновник з верхівки відкрито заявляє про терміновість пакета фінансування для України. Ці гроші мають вирішальне значення не лише для військових зусиль Києва, але й для ширших операцій армії США у двох великих регіонах.

Командування контролює підготовку українських військ і транспортування обладнання через Європу в Україну, а також навчання та оснащення військ США в регіоні. Усе це може зупинитися, якщо додаткове фінансування для України не буде схвалено.

Армія "оплачує рахунки" за сотні мільйонів доларів, виділених США на військові потреби України, зокрема навчання, на кшталт тих, що проходять зараз у Польщі. Але якщо пакет допомоги не буде схвалено, О'Доннелл заявив, що до травня чи червня в армії США в Європі та Африці закінчаться гроші”, − зазначають CBS.

Відповідаючи на запитання, що конкретно станеться, якщо гроші все-таки закінчаться, О’Доннел сказав: “Не дуже хочеться про це думати. І про те, що ми робимо на двох континентах   і щодо підтримки України. Це під загрозою”.

Він підкреслив, що говорив лише про бюджет і вплив на операції армії США в Європі та Африці, адже “за ними все ще стоїть Міністерство оборони”.

Тож, звісно, за нами стоїть армія, гроші можна перерозподілити, але знову ж таки грошей не так багато”, − зазначив військовий.

Європадопомога Українівійна в Україніросія окупанти

Останні матеріали

Ситуація на фронтах. Після Авдіївки росіяни намагаються просуватися, поки ЗСУ бракує боєприпасів – Том Купер
Cуспільство
Ситуація на фронтах. Після Авдіївки росіяни намагаються просуватися, поки ЗСУ бракує боєприпасів – Том Купер
Переклад iPress – 23 лютого 2024, 16:45
Чому Захід втрачає Україну. На що насправді спрямована його стратегія – Politico
Політика
Чому Захід втрачає Україну. На що насправді спрямована його стратегія – Politico
Переклад iPress – 23 лютого 2024, 12:45
Єдиний спосіб
Політика
Єдиний спосіб "вбити" цю війну. Час нарешті серйозно поставитися до української перемоги – Тімоті Ґартон Еш
Переклад iPress – 23 лютого 2024, 08:11
росія програє економічну війну. Захід не повинен відступати – The Telegraph
Бізнес & Фінанси
росія програє економічну війну. Захід не повинен відступати – The Telegraph
Переклад iPress – 22 лютого 2024, 16:34
США могли б надіслати Україні допомогу вже завтра. Треба тиснути на адміністрацію Байдена – Стівен Бланк
Політика
США могли б надіслати Україні допомогу вже завтра. Треба тиснути на адміністрацію Байдена – Стівен Бланк
Переклад iPress – 22 лютого 2024, 12:35
Ситуація на фронтах. росіяни атакують і втрачають багато техніки та живої сили – Том Купер
Політика
Ситуація на фронтах. росіяни атакують і втрачають багато техніки та живої сили – Том Купер
Переклад iPress – 22 лютого 2024, 06:42
Авдіївка: як росіянам вдалося витіснити українців з міста. Якби союзники України вчасно надавали потрібні боєприпаси, цього б не сталося – Дональд Гілл
Cуспільство
Авдіївка: як росіянам вдалося витіснити українців з міста. Якби союзники України вчасно надавали потрібні боєприпаси, цього б не сталося – Дональд Гілл
Переклад iPress – 21 лютого 2024, 17:13
ЄС має 5 способів, щоб допомогти закінчити війну в Україні. Але на заваді стоять чи то втома від України, чи то втома від Орбана – Politico
Політика
ЄС має 5 способів, щоб допомогти закінчити війну в Україні. Але на заваді стоять чи то втома від України, чи то втома від Орбана – Politico
Переклад iPress – 21 лютого 2024, 13:01
Більше публікацій

© 2023 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється