Без допомоги для України Сили США в Європі можуть залишитися без фінансування вже до літа

Ці гроші мають вирішальне значення не лише для військових зусиль Києва, але й для ширших операцій армії американців у Європі та Африці.

Якщо Конгрес найближчим часом не схвалить фінансування для України, Об'єднане командування армії США в Європі та Африці може залишитися без коштів вже до літа.

Про це пише CBS News.

“Зараз у нас достатньо коштів, але якщо нічого не зміниться, ми очікуємо, що гроші закінчаться до літа”, − сказав речник командування полковник Мартін О'Доннелл.

Видання зазначає, що це вперше військовий чиновник з верхівки відкрито заявляє про терміновість пакета фінансування для України. Ці гроші мають вирішальне значення не лише для військових зусиль Києва, але й для ширших операцій армії США у двох великих регіонах.

Командування контролює підготовку українських військ і транспортування обладнання через Європу в Україну, а також навчання та оснащення військ США в регіоні. Усе це може зупинитися, якщо додаткове фінансування для України не буде схвалено.

“Армія "оплачує рахунки" за сотні мільйонів доларів, виділених США на військові потреби України, зокрема навчання, на кшталт тих, що проходять зараз у Польщі. Але якщо пакет допомоги не буде схвалено, О'Доннелл заявив, що до травня чи червня в армії США в Європі та Африці закінчаться гроші”, − зазначають CBS.

Відповідаючи на запитання, що конкретно станеться, якщо гроші все-таки закінчаться, О’Доннел сказав: “Не дуже хочеться про це думати. І про те, що ми робимо на двох континентах і щодо підтримки України. Це під загрозою”.

Він підкреслив, що говорив лише про бюджет і вплив на операції армії США в Європі та Африці, адже “за ними все ще стоїть Міністерство оборони”.

“Тож, звісно, за нами стоїть армія, гроші можна перерозподілити, але знову ж таки грошей не так багато”, − зазначив військовий.