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ПОЛІТИКА

Безпілотники на оптоволокні змінюють стратегію війни – Newsweek

13 січня 2025, 11:38
Безпілотники на оптоволокні змінюють стратегію війни – Newsweek
Фото: wartime.org.ua
Зазвичай їх використовують на FPV, але сьогодні намагаються адаптувати й під інші типи БпЛА.

Протягом майже трьох років російсько-української війни блискавичний розвиток безпілотних технологій та засобів протидії їм був ілюстрацією цієї боротьби. Проте протистояння БпЛА сьогодні переходить у нову фазу.

Про це сказано у матеріалі Newsweek.

Через те, що поле бою переповнене тисячами дронів та засобів РЕБ, Київ та Москва шукають способи переконатися, що їхнє озброєння працює швидше та є ефективнішим, ніж у ворога. 

Як наслідок, на фронті все частіше з'являються БпЛА на оптоволокні. Це є одним з варіантів боротьби з засобами РЕБ, які використовують обидві сторони. Експерт із дронів із Великобританії Стів Райт розповів, що оптоволокно працює шляхом передачі інформації та енергії у вигляді імпульсів світла по дуже тонких нитках скла. 

"Зазвичай ми про це не знаємо, але насправді використовуємо оптоволокно майже щодня, — зауважив фахівець. — Ми можемо передавати набагато більше даних через з’єднання через волоконну оптику, яка життєво необхідна на полі бою".

росія стала першою, хто використав цю технологію на полі бою. Але сьогодні й українці не відстають, адже вітчизняні виробники намагаються наздогнати рф у відповідних розробках. 

"Зазвичай волоконна оптика використовується на мультироторах FPV для місій-камікадзе. Але зараз тривають спроби адаптувати цю технологію для керування іншими типами дронів, у тому числі наземних", — відзначили фахівці з компанії Iron Cluster.

Оптоволокно має три основні переваги: 

  • такий сигнал неможливо перехопити або заглушити, 
  • воно забезпечує набагато кращу якість відео для оператора, 
  • ворожі сили не можуть виявити дрони за допомогою радіосигналів, типу електромагнітного сигналу.

Втім, є і мінуси. Дрони на оптоволокні дорожчі та важчі, останній фактор зменшує їхню здатність нести вибухівку, а разом з нею і потенціал для успішного ураження цілі, наголошують експерти. Тож потрібні більші БпЛА з більшими рамами та потужнішими батареями, які часто більш точні.

"Впровадження волоконної оптики кардинально не змінить ситуацію, але це, безперечно, ще один поступовий крок вперед у жорстокій, нескінченній боротьбі за виживання на полі бою", — переконані експерти. 

війнабезпілотникиFPV-дрони

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