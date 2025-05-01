Білий дім може ввести 500% мита для країн, які купують нафту у росії – Bloomberg

Законопроєкт готові підтримати 72 сенатори.

Закон про нові санкцій США проти рф і країн, які купують російську нафту, підтримують 72 сенатори.

Про повідомив сенатор-республіканець з Південної Кароліни Ліндсі Грем, пише Bloomberg.

Згідно із документом, санкції передбачають 500% мита на імпорт із країн, які купують російську нафту, нафтопродукти, природний газ та уран.

Крім того, санкції заборонять громадянам США купувати російський суверенний борг.

Сенатор після укладення угоди про корисні копалини з Україною заявив, що мета нового законопроєкту - допомогти президенту Дональду Трампу.

"Він говорив про своє розчарування. Я хочу переговорного завершення війни, гідного та справедливого. Я думаю, що Трамп – найкраща людина для досягнення цієї мети, але ці санкції відображають точку зору, що Сенат бачить головним винуватцем росію", - додав Грем.

Він додав, що російський диктатор Володимир путін "зробить величезну помилку, граючись зі Трампом, тому цей законопроєкт є інструментом в арсеналі президента".

На його думку, путіну зрештою доведеться вибирати між переговорами про припинення війну та "знищенням" російської економіки.