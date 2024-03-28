Bloomberg: Данія створює шлях для майбутнього України: Інвестиції в самодостатність та економічний розвиток

Понад 100 данських компаній ведуть комерційну діяльність з Україною.

Протягом останніх двох років брутальне і незаконне вторгнення росії в Україну мало катастрофічні наслідки для життя мільйонів українців та української економіки. У відповідь міжнародне співтовариство виділило понад 140 мільярдів євро для надання необхідної підтримки. Це було критично важливо для негайної самооборони України.

Однак, якщо дивитися на довгострокову перспективу, Україна має бути реконструйована — як психологічно, так і на рівні інституцій — для того, щоб стати самодостатньою державою і членом Європейського Союзу. Щоб досягти цього, державних пожертв буде недостатньо. Необхідні приватні інвестиції.

Про це пише Bloomberg.

Україна не хоче бути залежною від донорів країною після війни, і вона має знання та ресурси, щоб стати самодостатньою і розвиненою економікою. росія намагається перешкоджати цьому. Вона націлена на українські виробничі потужності, цивільну та комерційну інфраструктуру — намагаючись підірвати економічні основи країни.

"Данія була лідером у забезпеченні комерційної підтримки України. Уряд Данії зробив це через фонд для України, надаючи широкий спектр інструментів комерційного фінансування та зменшуючи ризики для компаній, що інвестують та торгують з українськими партнерами", — пише Bloomberg.

Особливо надихаючим прикладом є зусилля Данії з відновлення Миколаєва та області. Є надія, що успіх Данії може надихнути інші країни та приватні компанії наслідувати цей приклад.

Державне фінансування має вирішальне значення для залучення приватних інвесторів. Наразі понад 100 данських компаній ведуть комерційну діяльність з Україною, і вони налаштовані на довгострокову співпрацю та взаємодію.

Зокрема, цього вдалося досягти завдяки Експортно-інвестиційному фонду Данії (EIFO), який пропонує 100% покриття ризиків для данських експортерів при інвестуванні в Україну та 100% пом'якшення ризиків під час будівництва або виробництва в рамках експортних контрактів. Водночас, EIFO надає фінансування та пільгові кредити українським приватним компаніям та державним установам.

Деякі інвестиції від приватних данських компаній були б неможливими без капіталу з обмеженими ризиками, підтриманого данськими фінансовими установами. Вони допомагають компаніям прийти в Україну, а українські компанії самі беруть участь у відновленні.

Наразі ці зусилля можуть забезпечити кредити та гарантії на суму майже 140 мільйонів євро, а в портфелі вже є понад 15 різних проєктів. Для такої маленької країни, як Данія, це не так вже й мало.

Проєкт створює робочі місця в Україні та Данії. Він відкриває нові шляхи для співпраці та інновацій, а також позиціонує данські компанії на майбутніх можливостях українського ринку ЄС. Це очевидна безпрограшна ситуація.

Інвестиційний фонд для країн, що розвиваються (IFU), який досі є значним прямим іноземним інвестором в Україні. Завдяки IFU Данія вже мала активний інвестиційний інструмент в Україні ще до війни.

Історично IFU здійснив близько 60 інвестицій в Україну; на момент вторгнення росії у 2022 році IFU працював з 14 активними інвестиціями, що робить його одним з найбільших інвесторів в Україні серед європейських фінансових інституцій розвитку. Наразі фонд Данії для України виділив близько 15 мільйонів євро на подальшу підтримку IFU у відновленні економіки України за допомогою приватного сектору.