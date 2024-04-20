Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close
ПОЛІТИКА

Близькі до рф країни відчувають сумніви в тому, що війна в Україні має якийсь сенс для росії – Шольц

20 квітня 2024, 14:15
Близькі до рф країни відчувають сумніви в тому, що війна в Україні має якийсь сенс для росії – Шольц
Олаф Шольц
За словами канцлера, у світі немає практично жодного глави уряду, який вірив би в доцільність війни проти України для рф.

Країни, які зберігають тісні відносини з росією також мають сумніви щодо доцільності війни проти України.

Про це сказав канцлер Німеччини Олаф Шольц, повідомляє DW.

За його словами, у світі немає практично жодного глави уряду, який вірив би в те, що війна проти України має для рф якийсь сенс. 

"Це стосується і тих, хто дуже близький до росії", - додав він.

Шольц зробив цю заяву після візиту до Китаю. 

Канцлер розповів про готовність Пекіна брати участь у дипломатичному процесі, спрямованому на припинення війни рф проти України. Шольц каже, що Китай позитивно оцінює мирний саміт щодо України у Швейцарії, який відбудеться в червні. 

За словами німецького канцлера, такий результат не можна недооцінювати.

"І це більше, ніж можна було б очікувати три чи шість місяців тому", - вважає він.

Під час зустрічі в Китаї Шольц закликав тамтешнього лідера Сі Цзіньпіна вплинути на російського диктатора владіміра путіна щодо припинення війни. 

На думку Шольца, слова Китаю мають вплив у росії, тому він попросив Сі натиснути на рф, щоб путін нарешті вивів війська з України.

Також Шольц вважає, що війна рф проти України може тривати ще кілька років. Канцлер наголосив, що путіну "це не повинно зійти з рук", пообіцявши, що Німеччина буде й надалі надавати військову допомогу Києву. 

Водночас Шольц наголосив на важливості дипломатичних зусиль. Канцлер Німеччини не виключає можливість телефонної розмови з путіним щодо війни рф проти України. Але, за його словами, має бути зрозуміло, про що конкретно буде розмова.

росія-агресорвійна в УкраїніОлаф Шольц

Останні матеріали

Стратегія мужності. Наступна фаза російсько-української війни – Hudson Institute
Політика
Стратегія мужності. Наступна фаза російсько-української війни – Hudson Institute
Переклад iPress – 19 квітня 2024, 16:37
З голуба миру на яструба війни. Як росія атакувала Францію і радикалізувала Еммануеля Макрона – The Economist
Політика
З голуба миру на яструба війни. Як росія атакувала Францію і радикалізувала Еммануеля Макрона – The Economist
Переклад iPress – 19 квітня 2024, 12:24
кремль у захваті від того, як США вагаються щодо допомоги Україні. Як збуджені пропагандони путіна плекають перспективу повернення Трампа – Джулія Девіс
Політика
кремль у захваті від того, як США вагаються щодо допомоги Україні. Як збуджені пропагандони путіна плекають перспективу повернення Трампа – Джулія Девіс
Переклад iPress – 19 квітня 2024, 06:14
Організуватись заради перемоги. Лідери мають чітко окреслити громадянам перемогу як мету – Бен Годжес
Політика
Організуватись заради перемоги. Лідери мають чітко окреслити громадянам перемогу як мету – Бен Годжес
Переклад iPress – 18 квітня 2024, 15:06
У НАТО занепокоєні долею підводної інфраструктури вільного світу. Тим часом росіяни агресивно атакують їхню критичну наземну інфраструктуру
Технології
У НАТО занепокоєні долею підводної інфраструктури вільного світу. Тим часом росіяни агресивно атакують їхню критичну наземну інфраструктуру
Переклад iPress – 18 квітня 2024, 12:13
Є одна війна – глобальна: автократій проти вільного світу. Україна її частина – Девід Екс
Політика
Є одна війна – глобальна: автократій проти вільного світу. Україна її частина – Девід Екс
Переклад iPress – 18 квітня 2024, 08:38
Баланс сил. Коли у росіян закінчаться БТР, БМП і танки – Дональд Гілл
Політика
Баланс сил. Коли у росіян закінчаться БТР, БМП і танки – Дональд Гілл
Переклад iPress – 17 квітня 2024, 13:25
Чому американські літаки захистили Ізраїль, але не Україну? Це стає уроком для інших країн – Енн Епплбом
Політика
Чому американські літаки захистили Ізраїль, але не Україну? Це стає уроком для інших країн – Енн Епплбом
Переклад iPress – 17 квітня 2024, 10:56
Більше публікацій

© 2024 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється