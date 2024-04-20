Близькі до рф країни відчувають сумніви в тому, що війна в Україні має якийсь сенс для росії – Шольц

За словами канцлера, у світі немає практично жодного глави уряду, який вірив би в доцільність війни проти України для рф.

Країни, які зберігають тісні відносини з росією також мають сумніви щодо доцільності війни проти України.

Про це сказав канцлер Німеччини Олаф Шольц, повідомляє DW.

За його словами, у світі немає практично жодного глави уряду, який вірив би в те, що війна проти України має для рф якийсь сенс.

"Це стосується і тих, хто дуже близький до росії", - додав він.

Шольц зробив цю заяву після візиту до Китаю.

Канцлер розповів про готовність Пекіна брати участь у дипломатичному процесі, спрямованому на припинення війни рф проти України. Шольц каже, що Китай позитивно оцінює мирний саміт щодо України у Швейцарії, який відбудеться в червні.

За словами німецького канцлера, такий результат не можна недооцінювати.

"І це більше, ніж можна було б очікувати три чи шість місяців тому", - вважає він.

Під час зустрічі в Китаї Шольц закликав тамтешнього лідера Сі Цзіньпіна вплинути на російського диктатора владіміра путіна щодо припинення війни.

На думку Шольца, слова Китаю мають вплив у росії, тому він попросив Сі натиснути на рф, щоб путін нарешті вивів війська з України.

Також Шольц вважає, що війна рф проти України може тривати ще кілька років. Канцлер наголосив, що путіну "це не повинно зійти з рук", пообіцявши, що Німеччина буде й надалі надавати військову допомогу Києву.

Водночас Шольц наголосив на важливості дипломатичних зусиль. Канцлер Німеччини не виключає можливість телефонної розмови з путіним щодо війни рф проти України. Але, за його словами, має бути зрозуміло, про що конкретно буде розмова.