Болгарія заради прийняття в Шенген відмовиться від збору за транзит російського газу

Крім того, "Лукойл" мають визнати стратегічним об'єктом, таким чином, можливий продаж має пройти через парламент.

Болгарія відтерміновує оподаткування транзиту російського газу через членство у Шенгенській зоні.

Про це стало відомо із заяви лідерів партій ГЕРБ Бойка Борисова та "Продовжуємо зміни" Кирила Петкова, передає Nova.

"Ми поговорили і вирішили, що у питанні ціни за транспортування газу наслідуватимемо загальноєвропейський підхід. Ми повинні працювати з ЄС. Ухвалюємо рішення перенести оподаткування", - заявив Петков.

У найближчі два дні прем'єр-міністр Болгарії Ніколай Денков проведе зустріч із канцлером Австрії Карлом Нехамером.

"Переговори про вступ Болгарії до Шенгену не завершилися. Сьогодні була зустріч міністрів закордонних справ, завтра я побачуся з канцлером Австрії. Думка Відня — це крок у правильному напрямку, оскільки досі він займав тверду позицію", - зауважив Денков.

Також є ще одна домовленість у справі "Лукойлу". Нафтопереробний завод "Нафтохім" у Бургасі мають визнати стратегічним об'єктом. Як наслідок, його можливий продаж має пройти через парламент.