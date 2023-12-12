Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close

Болгарія заради прийняття в Шенген відмовиться від збору за транзит російського газу

12 грудня 2023, 09:45
Болгарія заради прийняття в Шенген відмовиться від збору за транзит російського газу
Фото: alaskaphotographics.photoshelter.com
Крім того, "Лукойл" мають визнати стратегічним об'єктом, таким чином, можливий продаж має пройти через парламент.

Болгарія відтерміновує оподаткування транзиту російського газу через членство у Шенгенській зоні.

Про це стало відомо із заяви лідерів партій ГЕРБ Бойка Борисова та "Продовжуємо зміни" Кирила Петкова, передає Nova.

"Ми поговорили і вирішили, що у питанні ціни за транспортування газу наслідуватимемо загальноєвропейський підхід. Ми повинні працювати з ЄС. Ухвалюємо рішення перенести оподаткування", - заявив Петков.

У найближчі два дні прем'єр-міністр Болгарії Ніколай Денков проведе зустріч із канцлером Австрії Карлом Нехамером.

"Переговори про вступ Болгарії до Шенгену не завершилися. Сьогодні була зустріч міністрів закордонних справ, завтра я побачуся з канцлером Австрії. Думка Відня — це крок у правильному напрямку, оскільки досі він займав тверду позицію", - зауважив Денков.

Також є ще одна домовленість у справі "Лукойлу". Нафтопереробний завод "Нафтохім" у Бургасі мають визнати стратегічним об'єктом. Як наслідок, його можливий продаж має пройти через парламент.

Болгаріявійна в Україніросія окупантитранзит газу

Останні матеріали

Миру більше не існує. А в Європі слабкі армії і порожні арсенали – Wall Street Journal
Політика
Миру більше не існує. А в Європі слабкі армії і порожні арсенали – Wall Street Journal
Переклад iPress – 12 грудня 2023, 08:15
Битва за Степове вирішить долю Авдіївки. І, можливо, стане вирішальною для зимової кампанії – Том Купер і Дональд Гілл
Cуспільство
Битва за Степове вирішить долю Авдіївки. І, можливо, стане вирішальною для зимової кампанії – Том Купер і Дональд Гілл
Переклад iPress – 11 грудня 2023, 14:50
Європа повинна терміново підготуватися до стримування росії. І робити це з урахуванням відсутності підтримки США – Джастін Бронк
Політика
Європа повинна терміново підготуватися до стримування росії. І робити це з урахуванням відсутності підтримки США – Джастін Бронк
Переклад iPress – 11 грудня 2023, 12:16
Конгресмени намагаються заперечити постулат реалізму. Схоже, США не прагнуть максимізувати свою владу – Філліпс О'Брайен
Політика
Конгресмени намагаються заперечити постулат реалізму. Схоже, США не прагнуть максимізувати свою владу – Філліпс О'Брайен
Переклад iPress – 10 грудня 2023, 22:03
Медіапосіпаки путіна вважають, що республіканці щойно виграли їм війну в Україні. І чекають на громадянську війну у США – Джулія Девіс
LifeStyle
Медіапосіпаки путіна вважають, що республіканці щойно виграли їм війну в Україні. І чекають на громадянську війну у США – Джулія Девіс
Переклад iPress – 08 грудня 2023, 13:43
Обережно: штучний інтелект. Захистити дані – захистити демократію та свободу – Джеймс Ламонд
Технології
Обережно: штучний інтелект. Захистити дані – захистити демократію та свободу – Джеймс Ламонд
Переклад iPress – 08 грудня 2023, 12:41
Санкції проти росії починають працювати. Нарешті їх відчули пересічні росіяни – The Atlantic
Політика
Санкції проти росії починають працювати. Нарешті їх відчули пересічні росіяни – The Atlantic
Переклад iPress – 08 грудня 2023, 09:29
Кулуари закритого брифінгу в Сенаті щодо допомоги Україні. Про що сперечалися республіканці з демократами – The Hill
Політика
Кулуари закритого брифінгу в Сенаті щодо допомоги Україні. Про що сперечалися республіканці з демократами – The Hill
Переклад iPress – 07 грудня 2023, 14:49
Більше публікацій

© 2023 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється