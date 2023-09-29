Болгарський уряд вважає прийнятним план України щодо агропродукції

Мінсільгосп Болгарії додав, що регулярний обмін даними між двома аграрними відомствами стане щотижневим.

Із кінця листопада діятиме ліцензійний режим на експорт до Болгарії соняшнику, пшениці, кукурудзи та ріпаку, згідно з узгодженим планом між Україною та Європейською комісією.

Про це повідомила пресслужба Міністерства аграрної політики та продовольства України.

"Болгарський уряд вважає прийнятним план дій України, наданий Єврокомісії, щодо постачання агропродукції. Болгарія має свої пропозиції до запропонованого Україною механізму ліцензування деяких видів сільськогосподарської продукції. Зокрема це стосується соняшнику, щодо експорту інших трьох культур Болгарія не має заперечень", - йдеться у повідомленні.

Міністерство сільського господарства і землеробства Болгарії уточнило, що Ватєв ознайомив Сольського з підписаним між урядом Болгарії та ініціативним комітетом аграріїв меморандумом, який передбачає заборону на ввезення соняшнику з України до кінця листопада.

Після закінчення цього періоду діятиме ліцензійний режим на експорт соняшнику, пшениці, кукурудзи та ріпаку, згідно з узгодженим планом між Україною та Європейською комісією.

Мінсільгосп Болгарії додав, що регулярний обмін даними між двома аграрними відомствами стане щотижневим. На ньому здійснюватиметься обмін інформацією щодо експорту та імпорту окремих сільгосптоварів.