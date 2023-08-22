Боррель підтвердив, що на Генасамблеї ООН може відбутись зустріч щодо Формули миру

Чергова сесія Генеральної Асамблеї ООН має відбутися наприкінці вересня.

Високий представник Європейського Союзу із зовнішньої політики й політики безпеки Жозеп Боррель оголосив, що наразі "ведеться робота" над зустріччю високого рівня щодо миру в Україні.

Про це заявив високий представник ЄС Жозеп Боррель на пресконференції в Палаці Магдалени в Сантандері, Іспанія, пише Europa Press.

За словами Борреля, робота над підготовкою такої зустрічі нині ведеться. Міжнародна спільнота має чинити тиск на росію з метою припинення війни, зазначив він.

"Тільки росія може зупинити війну, росія її почала, і росія повинна її закінчити", – додав високий представник ЄС.