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ПОЛІТИКА

Боррель закликає Китай зупинити путіна для нормалізації відносин з ЄС

18 квітня 2023, 13:46
Боррель закликає Китай зупинити путіна для нормалізації відносин з ЄС
Фото: Українська правда
Він зазначив, що "будь-який нейтралітет, який не розрізняє агресора і жертву" буде означати, що це підтримка агресора.

Відносини ЄС і Китаю не зможуть нормально розвиватися, якщо Пекін не вплине на москву. А саме в питанні виведення російських військ з України і завершенні війни.

Про це заявив глава європейської дипломатії Жозеп Боррель.

"Наші відносини з Китаєм не можуть розвиватися нормально, якщо Китай не використає свій вплив на росію, щоб змусити росію вивести свої війська з України та припинити війну", - сказав Боррель.

Він зазначив, що "будь-який нейтралітет, який не розрізняє агресора і жертву" буде означати, що це підтримка агресора.

"Ми багато говорили про це і продовжуватимемо говорити. З геополітичної точки зору ми маємо уникнути нової холодної війни між Заходом і Далеким Сходом, на кшталт тієї, що відбувалася раніше зі Сходом", - зауважив в високий представник ЄС.

За його словами, у таких складних відносинах, як ЄС має з Китаєм, неминуче існують різні точки зору.

"Оскільки існують різні інтереси в державах-членах, але якщо ми хочемо побудувати послідовну стратегію в ЄС щодо Китаю, це необхідно, щоб кожен із учасників діяв відповідно до договорів під час виконання своїх ролей і обов’язків", - додав Боррель.

Представники уряду громади наполягали на необхідності проведення стратегії "зменшення ризиків" (усунення ризиків) щодо Китаю, особливо для обмеження залежності від сировини в той час, коли економічні відносини "жахливо незбалансовані".

Проте Боррель попередив, що "зменшення ризиків несе ризики", будучи переконаним, що перенаправлення торговельних потоків до інших азіатських країн означало б, у свою чергу, посилення відносин цих держав із Китаєм, до якого вони мали б імпорт сировини з які вони виробляють товари, тобто скорочення торгівлі з азіатським гігантом означало б робити це через "посередника" і ставати "опосередкованою залежністю", одночасно послаблюючи ці країни.

Крім того, він зазначив, що Китай є "наддержавою", яка вже не тільки робить дешеве виробництво, але й значно підвищила свою привабливість у країнах півдня. Таким чином, він заявив, що вже є першим інвестором у Південно-Східній Азії (АСЕАН). "Це нас витіснило", — нарікав він. "Схоже, що Китай уже почав процес, щоб передбачити вплив можливих санкцій, він починає зменшувати ризики. Поки ми про це говоримо, вони вже це роблять", – зазначив він.

Раніше повідомлялось, що продажі китайських смартфонів зросли до понад 70% російського ринку.

КитайвійнаБоррельрф тероризм

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