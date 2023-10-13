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Боррель у Пекіні повідомив про підрив довіри до КНР через позицію щодо України – Bloomberg

13 жовтня 2023, 15:43
Боррель у Пекіні повідомив про підрив довіри до КНР через позицію щодо України – Bloomberg
Фото:ЕРА
Боррель попередив, що збільшення торгового дисбалансу з другою за величиною економікою світу призведе до розширення протекціонізму.

Головний дипломат Європейського Союзу Жозеп Боррель, який зараз знаходиться у Пекіні,  зазначив про підрив довіри до Китаю через його позицію щодо війни в Україні. 

Про це пише Bloomberg.

"Китай можливо, не використовував свій сильний вплив, щоб переконати росію припинити цю агресію", — сказав Жозеп Боррель у п’ятничній промові перед студентами університету в Пекіні.

"Ми вважаємо важливим, щоб Китай доклав серйозних зусиль, щоб переконати народ України в тому, що Китай не є союзником росії у цій війні. Я вважаю, що Китай повинен активізувати гуманітарну допомогу Україні", — додав Боррель.

Bloomberg зазначає, коментарі Борреля висвітлюють одну з найбільших нарікань Брюсселя на Пекін: те, що Китай забезпечував дипломатичне прикриття російському лідеру путіну після того, як він віддав наказ про вторгнення на початку минулого року. На знак тісних зв’язків між москвою та Пекіном очікується, що путін відвідає форум президента Сі Цзіньпіна "Один пояс, один шлях", який пройде найближчими днями в Китаї.

 

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