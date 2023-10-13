Боррель у Пекіні повідомив про підрив довіри до КНР через позицію щодо України – Bloomberg
Головний дипломат Європейського Союзу Жозеп Боррель, який зараз знаходиться у Пекіні, зазначив про підрив довіри до Китаю через його позицію щодо війни в Україні.
Про це пише Bloomberg.
"Китай можливо, не використовував свій сильний вплив, щоб переконати росію припинити цю агресію", — сказав Жозеп Боррель у п’ятничній промові перед студентами університету в Пекіні.
"Ми вважаємо важливим, щоб Китай доклав серйозних зусиль, щоб переконати народ України в тому, що Китай не є союзником росії у цій війні. Я вважаю, що Китай повинен активізувати гуманітарну допомогу Україні", — додав Боррель.