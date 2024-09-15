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Борис Джонсон та 5 ексміністрів оборони закликали Стармера розблокувати Storm Shadow для ЗСУ

15 вересня 2024, 09:33
Борис Джонсон та 5 ексміністрів оборони закликали Стармера розблокувати Storm Shadow для ЗСУ
Фото: з вільних джерел
Лідерство Британії серед союзників знову потрібне Україні, – наголосили політики.
Експрем'єр-міністр Борис Джонсон та п'ять колишніх очільників Міністерства оборони закликали чинного прем'єра Кіра Стармера дозволити Україні бити по території рф ракетами Storm Shadow без обмежень.
 
Про це пише Sunday Times.
 
Грант Шаппс, Бен Воллес, Гевін Вільямсон, Пенні Мордаунт, Ліам Фокс та Джонсон попередили Стармера, що будь-які подальші зволікання підбадьорять правителя рф путіна щодо агресії.
 
За словами Воллеса, бездіяльність зараз зробить Велику Британію "умиротворителем" москви. Вільямсон наголосив, що це стане "невиконанням обов’язків". Джонсон додав, що немає жодної мислимої причини для зволікання.
 
"Замість того, щоб чекати формального схвалення з боку США, сер Кейр повинен надати президенту Зеленському те, що відчайдушно потрібно сьогодні. Саме так ми взяли на себе нашу глобальну лідерську позицію в підтримці України. Ми почали діяти. За нами пішли інші. І саме таке лідерство сьогодні знову потрібне Україні", — наголосив Шаппс.
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