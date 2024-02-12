Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close

Британські фірми торік експортували до росії військові технології на понад $100 млн – Times

12 лютого 2024, 15:25
Британські фірми торік експортували до росії військові технології на понад $100 млн – Times
Фото: з вільного доступу
Найважливіші компоненти озброєння, зокрема, чипи та безпілотники, москва отримує через треті країни чи напряму зі Сполученого Королівства.

Британські постачальники експортували до росії за перші 10 місяців минулого року найважливіші компоненти для військових технологій на понад 100 мільйонів доларів.

Про це пише The Times.

До експортного списку входять напівпровідники та безпілотники. 

москва отримає обладнання через треті сторони, зокрема китайські, гонконгські та турецькі фірми. Безпосередньо зі складів Сполученого Королівства до росії потрапив товар на суму близько 15 млн доларів.

Ця цифра є у рази меншою проти 2022 року, коли експорт британських технологій до рф склав майже 770 млн дол. Однак досі, майже через два роки після повномасштабного вторгнення москви в Україну, товари з Великої Британії потрапляють до російської армії.

The Times пише, що британський виробник напівпровідників FTDI виготовив мікросхеми, знайдені в покинутому російському танку в Броварах Київської області в березні 2022 року. Торік до росії імпортували компонтетів FTDI на близько $1,5 млн проти $500 тисяч у 2022-му.

Британська компанія Mykines, зареєстрована в Енфілді, на півночі Лондона, організувала продаж електроніки в росії на близько $1,2 млрд після вторгнення до України. За даними Інституту KSE при Київській школі економіки, за перші 10 місяців 2023 року бізнес експортував до рф критично важливих компонентів на 37,3 млн дол. 

Компанія Machinery Trading&Service, британський постачальник деталей для гірничодобувної та будівельної промисловості, поставила до росії обладнання на суму 10,7 мільйона доларів, що робить її другим за величиною постачальником у Великій Британії. Ймовірно, що бізнес був переданий українці Ірині Вороніній, яка проживає в Молдові, всього через кілька місяців після початку повномасштабної війни.

"Попри позитивний зсув у скороченні прямої торгівлі з росією, загальна цифра залишається значною – 112 мільйонів доларів. Непряма торгівля британських компаній зросла на 78% у грошовому еквіваленті в десятому місяці 2023 року порівняно з тим же періодом 2022 року”, − зазначила старша наукова керівниця Інституту KSE Олена Білоусова. 

 

чіпибританська розвідкавійна в Україніросія окупантинапівпровідники

Останні матеріали

Інтерв'ю путіна Такеру Карлсону. російські міфи і війна, геноцид та фашизм – Тімоті Снайдер
Політика
Інтерв'ю путіна Такеру Карлсону. російські міфи і війна, геноцид та фашизм – Тімоті Снайдер
Переклад iPress – 12 лютого 2024, 15:01
Імперія прибутку наносить удар у відповідь. Чому Захід не може збільшити виробництво зброї та боєприпасів для України – Том Купер
Політика
Імперія прибутку наносить удар у відповідь. Чому Захід не може збільшити виробництво зброї та боєприпасів для України – Том Купер
Переклад iPress – 12 лютого 2024, 12:48
В Авдіївці росіяни загрожують українському гарнізону. На українське командування чекає непросте рішення – Том Купер
Політика
В Авдіївці росіяни загрожують українському гарнізону. На українське командування чекає непросте рішення – Том Купер
Переклад iPress – 11 лютого 2024, 22:24
Puttin` on the Ritz. путін ледь не до смерті замордував Карлсона двогодинним уроком історії – Джулія Девіс
Політика
Puttin` on the Ritz. путін ледь не до смерті замордував Карлсона двогодинним уроком історії – Джулія Девіс
Переклад iPress – 09 лютого 2024, 14:05
Звільнення генерала Залужного. Як відреагували західні медіа
Політика
Звільнення генерала Залужного. Як відреагували західні медіа
Переклад iPress – 09 лютого 2024, 12:17
Країни Балтії будують єдину лінію оборони для захисту від росії. Виходячи з досвіду України, лінія оснащена бункерами – Юстина Будгінайте-Фроулі
Політика
Країни Балтії будують єдину лінію оборони для захисту від росії. Виходячи з досвіду України, лінія оснащена бункерами – Юстина Будгінайте-Фроулі
Переклад iPress – 09 лютого 2024, 00:40
Арсенал лицемірства. Республіканці в Палаті представників допомагають путіну – The Economist
Політика
Арсенал лицемірства. Республіканці в Палаті представників допомагають путіну – The Economist
Переклад iPress – 08 лютого 2024, 16:10
І знов Час Х для допомоги США Україні. Сенат голосуватиме це питання після провалу законопроєкту про кордон – WSJ
Політика
І знов Час Х для допомоги США Україні. Сенат голосуватиме це питання після провалу законопроєкту про кордон – WSJ
Переклад iPress – 08 лютого 2024, 12:54
Більше публікацій

© 2023 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється