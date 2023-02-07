Резніков анансував позитивні новини після зустрічі з міністром оборони ФРН

Ці позитивні новини очікуються за підсумками чергової зустрічі у форматі "Рамштайн", запланованій на 14 лютого.

Свій анонс український міністр зробив на спільній з німецьким колегою пресконференції у Києві, повідомила пресслужба Міноборони.

Так, Резніков повідомив про плідну розмову з Пісторіусом і зауважив, що це вже друга їхня зустріч після останньої у форматі "Рамштайн".

"Невдовзі буде іще одна в такому ж форматі, однак у Брюсселі. Буде багато позитивних новин. Ми обговорили не тільки умови захисту нашого неба, але й кооперацію і на майбутнє, і після перемоги", – розповів очільник українського оборонного відомства.

Водночас Пісторіус повідомив, що сторони обговорили варіанти пришвидшення виготовлення боєприпасів для України, зокрема – систем ППО.

Очільник Міноборони ФРН також висловив солідарність з Україною та захоплення й повагу до її військових.

"Український солдат – рішучий. Не має бути сумнівів, що ми і в майбутньому стоятимемо на боці України", – запевнив німецький міністр.