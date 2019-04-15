Реєстрація Вхід
RSS
CУСПІЛЬСТВО НОВИНИ

Частка українського мовлення на радіо і ТБ сягнула 92%

Мовлення українською охопило всі регіони
Частка україномовного мовлення на телебаченні сягнула рекордного показника 92%.
Частка українського мовлення на радіо і ТБ сягнула 92% Фото:facebook.com/petroporoshenko

"Популярні російськомовні журналісти нарешті ведуть передачі українською мовою. Новини практично повністю україномовні. Фільми озвучують або дублюють українською. Усе це було б неможливо, якби не впровадження державою мовних квот на телебаченні два роки тому", - повідомив член Нацради з питань телебачення і радіомовлення Сергій Костинський на своїй сторінці у Facebook.

За його словами, закон про квоти не є ідеальним: спікери - гості інформаційних передач - мають право спілкуватися будь-якою мовою, дія закону поширюється тільки на мову ведучих, дикторів і репортерів, а власні російськомовні фільми та передачі телеканали мають право тільки титрувати.

"Але це не створює перешкод потужному послідовному впровадженню української мови на українському телебаченні. Чи не вперше ефір телеканалів на сході і заході, на півдні, в центрі і на півночі звучить однаково - українською. Українська мова фактично об'єднала Україну", - підкреслив Костинський.

Він нагадав, що закон про мовні квоти, прийнятий два роки тому, підготував ґрунт для ухвалення нового закону - про українську мову.

Нагадаємо, україномовні книжки та брошури у книгарнях становлять майже 78% від загального обсягу, водночас російськомовні - лише 15%.

 
Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

15 04 2019 10:01
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
Історія ветерана АТО, який робить спини українців здоровішими

Історія ветерана АТО, який робить спини українців здоровішими

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.