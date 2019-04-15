Частка українського мовлення на радіо і ТБ сягнула 92%
"Популярні російськомовні журналісти нарешті ведуть передачі українською мовою. Новини практично повністю україномовні. Фільми озвучують або дублюють українською. Усе це було б неможливо, якби не впровадження державою мовних квот на телебаченні два роки тому", - повідомив член Нацради з питань телебачення і радіомовлення Сергій Костинський на своїй сторінці у Facebook.
За його словами, закон про квоти не є ідеальним: спікери - гості інформаційних передач - мають право спілкуватися будь-якою мовою, дія закону поширюється тільки на мову ведучих, дикторів і репортерів, а власні російськомовні фільми та передачі телеканали мають право тільки титрувати.
"Але це не створює перешкод потужному послідовному впровадженню української мови на українському телебаченні. Чи не вперше ефір телеканалів на сході і заході, на півдні, в центрі і на півночі звучить однаково - українською. Українська мова фактично об'єднала Україну", - підкреслив Костинський.
Він нагадав, що закон про мовні квоти, прийнятий два роки тому, підготував ґрунт для ухвалення нового закону - про українську мову.
Нагадаємо, україномовні книжки та брошури у книгарнях становлять майже 78% від загального обсягу, водночас російськомовні - лише 15%.
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ФОТО Журі World Press Photo оголосило переможців 2019 року
- ВІДЕО Поліція Лондона затримала Джуліана Ассанжа, - ОНОВЛЕНО
- ВІДЕО ЗМІ опублікували відео, як український снайпер ліквідовує бойовика на Донбасі
- "Кіборг" Олександр Терещенко: "Я усвідомив для себе, що суїцид – це гріх і слабкість""Треба максимально щасливо жити, чимось займатися. І головне – не жаліти себе і не намагатися розчулити когось. Одразу налаштувати себе, що треба зосередитися на технічних моментах – нема рук, а як мені самому їсти? Я показав, щоб мені пришили ложку до напульсника, напульсник одягав на культю, все – їв сам"
- Маятник Фуко для України