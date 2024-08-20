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ПОЛІТИКА

Чехія купуватиме боєприпаси для України за рахунок доходів від заморожених російських активів

20 серпня 2024, 13:55
Чехія купуватиме боєприпаси для України за рахунок доходів від заморожених російських активів
Фото: gettyimages.com
У червні уряди країн ЄС погодилися використати 1,4 млрд євро прибутку, отриманого від заморожених російських активів, на закупівлю зброї та оплату інших видів підтримки України.

Чеська Республіка спрямує частину відсотків, отриманих від заморожених у Євросоюзі російських активів, на закупівлю більшої кількості великокаліберних боєприпасів для України.

Про це повідомляє прес-служба Міноборони Чехії.

У червні уряди країн ЄС погодилися використати 1,4 млрд євро прибутку, отриманого від заморожених російських активів, на закупівлю зброї та оплату інших видів підтримки України.

Міністерство оборони Чехії заявило, що частина цих грошей буде використана на програму закупівлі артилерійських боєприпасів для України, що здійснюється ним, для України по всьому світу, що фінансується західними партнерами.

"Саме на основі успіху цієї ініціативи Європейський Союз кілька тижнів тому звернувся до нас із пропозицією використати доходи від заморожених російських активів для закупівлі боєприпасів для України", - сказала міністр оборони Яна Чорнохова.

Постачання боєприпасів за рахунок активів рф відбудуться в найближчі місяці. Процедура буде аналогічна ініціативі з боєприпасів. Згідно з вимогами донора грошей - у цьому випадку Євросоюзу - Міноборони Чехії виступатиме посередником у закупівлі боєприпасів.

"Завдяки використанню доходів від заморожених російських активів, виділених Євросоюзом, ми зможемо поставити Україні кілька сотень тисяч одиниць великокаліберних боєприпасів", - додала Чорнохова.

Західні країни заблокували суверенні російські активи на суму близько 300 млрд доларів після того, як у лютому 2022 року росія розпочала повномасштабне вторгнення в Україну.

Чехіябоєприпасивійна в Українізаморожені активи рф

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