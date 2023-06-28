Чехія збільшить поставки озброєнь Україні вже цього року

Про це інформує Ceske Noviny.

"Загалом у період із січня до травня Україні було передано 24 модернізовані танки Т72, 76 БМП-амфібій, 645 протитанкових ракет і 57,3 тис. снарядів для САУ "Гвоздика", яку випускали за радянською ліцензією, і САУ "Дана" чехословацького виробництва", – пише видання.

З Чехії в Україну надійшло близько 100 танків Т72В, модернізованих у співпраці з ЄС і Нідерландами, зокрема на них було поліпшено оптику, мотори і бронезахист.

Крім того, Чехія поставила Україні 16 систем ППО "Куб", на додачу до шести, переданих торік.

Уряд Чехії не розкриває даних про фінансову складову цих поставок.