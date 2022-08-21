НОВИНИГромадяни Чехії переказують на допомогу Україні суми у 1968 крон, нагадуючи таким чином про вторгнення радянських військ у Чехословаччину в 1968 році.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Facebook та Twitter. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Чехи надсилають на підтримку України по 1968 крон на згадку про радянське вторгнення
Фото: ukrinform.ua
Про це повідомило посольство України в Чехії на своїй сторінці у Facebook.
"У ці дні на благодійний рахунок посольства на підтримку української армії (https://supportukraine.cz/) надходять десятки платежів від чеських друзів на суму "1968". Дякуємо дуже!", - йдеться у повідомленні.
У неділю в Празі відбудеться благодійний концерт під назвою NeverMore 68, який проведе паралель між окупацією Чехословаччини в серпні 1968 року та російським вторгненням в Україну в 2022 році.
Головною зіркою вечора буде український інді-рок гурт Brunettes Shoot Blondes, члени якого вступили до лав територіальної оборони..
Раніше повідомлялось, що Чехія збирається долучитися до навчання українських військових.
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