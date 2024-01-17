Через знищення літака А-50 рф частково згортає операції над Азовським морем

За даними аналітиків, ці втрати рф не вплинуть на інтенсивність обстрілів ракетами та безпілотниками, оскільки цілі для них встановлюються за заданими маршрутами з наземних позицій.

Після того, як 14 січня Сили оборони України знищили російський літак дальнього радіолокаційного виявлення А-50 і завдали серйозних пошкоджень повітряному командному пункту Іл-22, у рф, за деякими даними, вирішили згорнути частину операцій тактичної авіації в районі Азовського моря. Можливості для цього зменшилися.

Про це пише "Інститут вивчення війни".

Речник ЗСУ ЗСУ України полковник Юрій Ігнат 16 січня сказав, що присутність російської тактичної авіації над Азовським морем наразі перебуває на нижчому рівні, ніж будь-коли раніше.

За словами Ігната, літаки А-50 та Іл-22 допомагали ЗС рф знаходити повітряні цілі на відстані до 600 кілометрів і в режимі реального часу передавали інформацію російським пунктам управління в Україні.

Ігнат заявив, що такий моніторинг дозволив російській тактичній авіації бачити українські літаки здалеку і підвищив ефективність дій тактичної авіації. Оперативне командування "Південь" повідомило, що до 14 січня 2024 року на озброєнні ЗС рф було тільки три літаки А-50 і шість модернізованих А-50У.

Ігнат заявив, що знищення одного з цих рідкісних літаків певною мірою знизить оперативні можливості росії. Ігнат також сказав, що серйозні пошкодження літака Іл-22 вивели його з ладу, але, найімовірніше, ЗС рф замінять і знищений А-50, і пошкоджений Іл-22.

Ці втрати не вплинуть на інтенсивність російських обстрілів ракетами й безпілотниками, оскільки цілі для ракет і дронів встановлюються за заданими маршрутами з наземних позицій.