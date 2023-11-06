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ПОЛІТИКА

Чеська влада посилює боротьбу з компаніями, що порушують санкції ЄС проти росії

06 листопада 2023, 21:19
Чеська влада посилює боротьбу з компаніями, що порушують санкції ЄС проти росії
Фото: ukrinform.ua
Влада Чехії посилює контроль за роботою компаній, які порушують санкції ЄС проти росії, експортуючи та імпортуючи товари через треті країни.

Чеська митна адміністрація виявила близько 40 випадків порушення режиму санкцій проти росії.

Про це повідомляє Czech Radio.

Санкції обходять переважно часто через Туреччину або пострадянські республіки.

Зокрема повідомляється, що одна справа, яка зараз розслідується, стосується незаконного експорту автомобілів до рф. Йдеться про те, що чеська компанія Labara через Туреччину відправляла своїй дочірній компанії в росії машини, які можна використовувати для виробництва зброї.

Зазначається, що влада Чехії посилює контроль за роботою компаній, які порушують санкції ЄС проти росії, експортуючи та імпортуючи товари через треті країни. 

Нагадаємо, понад 100 британських компаній зізналися у порушенні санкцій, введених у відповідь на вторгнення росії до України.

Чехіясанкціі проти росіївійна в Україніпорушення санкцій рф

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