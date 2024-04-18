Колишній, можливо, майбутній президент США звинувачує країну у своїх політичних бідах.

Про це пише американська медіа-організація Politico.

Республіканські союзники Дональда Трампа в Конгресі блокують військову допомогу і стає зрозуміло, що недоброзичливе ставлення експрезидента США до України має глибоке коріння.

Модливо саме телефонна розмова з Володимиром Зеленським призвела до першого імпічменту Трампа в грудні 2019 року, після того, як його звинуватили в намаганні вплинути на вибори 2020-го, схиляючи українського лідера до розслідування щодо чинного президента Джо Байдена і його сина Хантера.

Як кандидат від Республіканської партії, Трамп вже викликав страх у Києві, вихваляючись, що може закінчити війну за 24 години, і висловлюючи надію, що вона закінчиться до того, як він буде змушений вирішувати, чи віддавати Україну москві.

Від перших натяків на втручання росії в американську президентську кампанію 2016 року до розслідування спеціального прокурора та імпічменту Трампа у 2019 році – всі дороги ведуть через Київ, пише видання.

"Трамп ненавидить Україну. Він і люди з його оточення вважають, що Україна була причиною всіх проблем Трампа", – сказав українсько-американський бізнесмен, який колись був посередником в Україні для адвоката Трампа Руді Джуліані, Лев Парнас.

Журналісти зазначають, що до того, як Манафорт став керівником виборчої кампанії Трампа, він працював в Україні на колишнього президента Віктора Януковича.

Під час Євромайдану в штаб-квартирі партії екс-президента було знайдено "чорну бухгалтерію", де прізвище колишнього керівника передвиборчої кампанії Трампа Пола Манафорта згадувалось щонайменше два десятки рази і це була одна з перших історій, яка пов'язувала Трампа з Україною і, можливо, з росією. Соратники Трампа назвали "чорну бухгалтерію" несправжньою.

Ненависть Трампа до України ґрунтується на його переконанні, що саме Україна, а не росія, втручалася у президентські вибори в США, вважає Парнас. І перемога Трампа на виборах була затьмарена звинуваченнями, пізніше підтвердженими американськими спецслужбами, приватними розвідувальними фірмами та федеральними слідчими, що саме кремль зламав електронну пошту Національного комітету Демократичної партії, стратегічного і фінансового підрозділу партії, і оприлюднила дані у 2016 році з метою дискредитації Гілларі Клінтон, пише Politico.

Трамп послідовно просуває теорію змови, що саме Україна здійснила злам, щоб підставити росію, і що країна все ще приховує сервер з даними. Він підняв це питання в липні 2019 року під час "ідеальної", за його словами, телефонної розмови із Зеленським, яка призвела до його імпічменту.

Ще в 2018 році спеціальний прокурор США Роберт Мюллер висунув звинувачення 12 росіянам за злам комп'ютерів Демократичної партії за два роки до цього. А у 2022 році Євген Пригожин визнав, що росія втручалася в демократичний процес у США.