Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close
ПОЛІТИКА

Чорнобильська АЕС повернулася до нормальної роботи після російського обстрілу

20 січня 2026, 18:15
Чорнобильська АЕС повернулася до нормальної роботи після російського обстрілу
Фото: Чорнобильська АЕС/Facebook
Вночі під атаками були пошкоджені вузли енергетичної інфраструктури, що забезпечують живлення об’єктів у Чорнобильській зоні відчуження.

Енергетики заживили об’єкти Чорнобильської АЕС від об’єднаної енергосистеми України після російського обстрілу в ніч проти 20 січня.

Про це повідомило Міністерство енергетики.

Вночі під атаками були пошкоджені вузли енергетичної інфраструктури, що забезпечують живлення об’єктів у Чорнобильській зоні відчуження. Вдень усі об’єкти вже працювали у штатному режимі.

Станцію забезпечили необхідним запасом палива та резервними джерелами електроживлення на випадок повторних атак. У Міненерго запевнили, що радіаційний фон на промисловому майданчику та у зоні відчуження в нормі, а прямої загрози для населення чи довкілля немає.

Енергетики та персонал станції продовжують моніторинг ситуації у посиленому режимі, забезпечуючи безперебійну роботу Чорнобильської АЕС.

Чорнобильська АЕСвійнаенергетикаатакаросія окупанти

Останні матеріали

Протестна хвиля в Ірані пішла на спад. Але напруга зберігається – Том Купер
Політика
Протестна хвиля в Ірані пішла на спад. Але напруга зберігається – Том Купер
Переклад iPress – 20 січня 2026, 13:38
Після погроз Трампа. Європа шукає альтернативи американській безпековій парасольці – Politico
Політика
Після погроз Трампа. Європа шукає альтернативи американській безпековій парасольці – Politico
Переклад iPress – 20 січня 2026, 12:44
Фронт тримається. Удари вглиб тривають – Дональд Гілл і Том Купер
Cуспільство
Фронт тримається. Удари вглиб тривають – Дональд Гілл і Том Купер
Переклад iPress – 20 січня 2026, 07:24
Політика
"У нас тут, бл…, шпигун". Таємниці найбільшої шпигунської справи в історії США – Politico
Переклад iPress – 19 січня 2026, 17:13
Мита, Гренландія і важелі впливу. Як може відповісти Європа – The Times
Політика
Мита, Гренландія і важелі впливу. Як може відповісти Європа – The Times
Переклад iPress – 19 січня 2026, 12:37
План Трампа і путіна щодо тиску на Україну. Зимові удари по енергетиці та виснаження ППО – Філліпс О'Брайен
Політика
План Трампа і путіна щодо тиску на Україну. Зимові удари по енергетиці та виснаження ППО – Філліпс О'Брайен
Переклад iPress – 18 січня 2026, 20:33
Де законопроєкт Конгресу щодо санкцій проти росії? І чому його не виносять на голосування – Wall Street Journal
Політика
Де законопроєкт Конгресу щодо санкцій проти росії? І чому його не виносять на голосування – Wall Street Journal
Переклад iPress – 16 січня 2026, 12:04
Гренландія між Арктикою і НАТО. Чому Вашингтону не потрібна
Політика
Гренландія між Арктикою і НАТО. Чому Вашингтону не потрібна "операція" на острові – Джеймс Ставрідіс та Марк Гертлінг
Переклад iPress – 16 січня 2026, 11:18
Більше публікацій

© 2024 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється