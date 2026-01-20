Чорнобильська АЕС повернулася до нормальної роботи після російського обстрілу

Вночі під атаками були пошкоджені вузли енергетичної інфраструктури, що забезпечують живлення об’єктів у Чорнобильській зоні відчуження.

Енергетики заживили об’єкти Чорнобильської АЕС від об’єднаної енергосистеми України після російського обстрілу в ніч проти 20 січня.

Про це повідомило Міністерство енергетики.

Вночі під атаками були пошкоджені вузли енергетичної інфраструктури, що забезпечують живлення об’єктів у Чорнобильській зоні відчуження. Вдень усі об’єкти вже працювали у штатному режимі.

Станцію забезпечили необхідним запасом палива та резервними джерелами електроживлення на випадок повторних атак. У Міненерго запевнили, що радіаційний фон на промисловому майданчику та у зоні відчуження в нормі, а прямої загрози для населення чи довкілля немає.

Енергетики та персонал станції продовжують моніторинг ситуації у посиленому режимі, забезпечуючи безперебійну роботу Чорнобильської АЕС.