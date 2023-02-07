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Данія передасть Україні списані танки Leopard 1A5.

07 лютого 2023, 19:12
Данія передасть Україні списані танки Leopard 1A5.
джерело warfor
Очікується, що перші танки надійдуть до України впродовж кількох місяців.

Про це повідомляє DR.DK.

Данія передасть Україні свої списані танки Leopard 1A5. Зазначається, що їх очищать від пилу, доведуть до готовності та відправлять на поле бою в Україні. Йдеться про танки Leopard старішого виробництва, які вже не входять до складу збройних сил Данії. Їх продали у 2010 році німецькій компанії FFG, але техніка досі перебуває в Данії. Очікується, що перші танки надійдуть до України впродовж кількох місяців.  

Як пише Defence-ua,  Leopard 1A5 є останньою модифікацією танка від 1987 року. Він лише на три роки молодший за Т-64БВ.  Дана модель має стабілізатор озброєння, нову прицільну та комп'ютеризовану систему керування вогнем, а також турбований дизель на 830 к.с.

Система управління озброєнням – EMES 18, яка створена на основі СУО танка Leopard 2.

На думку видання, Leopard 1A5 за цим показником знаходиться на рівні радянських танків кінця 1980-х років - Т-64БВ, Т-72Б, Т-80, якщо не перевищує їх за якістю прицільних пристроїв та нічного режиму.

 

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