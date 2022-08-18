Данія на тлі агресії росії оновить флот на 5,5 млрд доларів

Данія вкладе 40 млрд данських крон (близько 5,5 млрд доларів) у нові військові кораблі в рамках зміцнення безпеки після нападу Росії на Україну.

Про це сказав міністр оборони Мортен Бодсков, повідомляє Reuters.

"У зв'язку з нападом росії на Україну та новою ситуацією з безпекою в Європі, як ніколи, важливо, щоб Данія могла захистити себе. Вирішальну роль тут відіграє безпека та оперативність військових постачань", - підкреслив міністр.

За його словами, вже розпочато партнерство з морською промисловістю країни, спрямоване на розробку та будівництво нових військових кораблів.

Раніше повідомлялося, що Данія збільшить свою фінансову допомогу Україні на 110 млн. євро.

Нагадаємо, міністр оборони Словаччини пообіцяв допомагати українцям.