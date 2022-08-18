НОВИНИДанія вкладе 40 млрд данських крон (близько 5,5 млрд доларів) у нові військові кораблі в рамках зміцнення безпеки після нападу Росії на Україну.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Facebook та Twitter. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Данія на тлі агресії росії оновить флот на 5,5 млрд доларів
Фото: з вільного доступу
Про це сказав міністр оборони Мортен Бодсков, повідомляє Reuters.
"У зв'язку з нападом росії на Україну та новою ситуацією з безпекою в Європі, як ніколи, важливо, щоб Данія могла захистити себе. Вирішальну роль тут відіграє безпека та оперативність військових постачань", - підкреслив міністр.
За його словами, вже розпочато партнерство з морською промисловістю країни, спрямоване на розробку та будівництво нових військових кораблів.
Раніше повідомлялося, що Данія збільшить свою фінансову допомогу Україні на 110 млн. євро.
Нагадаємо, міністр оборони Словаччини пообіцяв допомагати українцям.
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