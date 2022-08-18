Міністр оборони Словаччини: Нам потрібно допомагати українцям — вони на це заслуговують!
Про це пише EuroNews.
У матеріалі сказано, що Словаччина має намір продати Україні бойові літаки Міг-29 за 300 мільйонів євро.
Згідно з опитуванням дослідницького центру GLOBSEC у Братиславі, 37% респондентів, як і раніше, вважають Москву одним з найважливіших стратегічних партнерів Словаччини.
"Російська пропаганда робить все можливе, щоб змінити ставлення населення, щоб зупинити чи заблокувати подальшу передачу військової техніки Україні. Але уряд, безумовно, вирішив продовжувати в тому ж дусі, бо нам потрібно допомагати українцям — вони на це заслуговують — і ми дуже добре розуміємо, що таке окупація", — сказав Над.
Зазначимо, що раніше Над у себе у Facebook писав, що Словаччина передала Україні чотири самохідні артилерійські установки Zuzana 2.
"Наша головна мета — зробити внесок у порятунок якнайбільшої кількості життів і допомогти нашим українським друзям зупинити це нерозумне кровопролиття", — написав Над.
Раніше повідомлялось, що Канада надасть Україні понад 450 млн канадських доларів на газ до опалювального сезону.
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