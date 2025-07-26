Дедлайн від Трампа: США виступили з жорсткою заявою щодо росії і Китаю

Дороті Ші розкритикувала Китай за продовження експорту у рф товарів подвійного призначення.

Виконувачка обов'язків постійного представника США при ООН Дороті Ші під час засідання Радбезу нагадала росіянам, що президент США Дональд Трамп дав їм 50-денний дедлайн для укладання мирного договору.

Вона наголосила, що якщо цього не станеться — Штати готові вжити подальших заходів.

Ще понад 100 днів тому Радбез ухвалив резолюцію, яка закликає до якнайшвидшого завершення війни та встановлення міцного миру. На її думку, це посприяло переговорам у Саудівській Аравії та Стамбулі. Втім, "прогрес далеко не відповідає діям, необхідним для миру".

Ші згадала й про Китай. Вона розкритикувала Піднебесну за експорт до росії товарів подвійного призначення, завдяки яким окупаційне військо виробляє зброю та б'є по Україні.

"Заява Пекіна про запроваджування суворого контролю за експортом товарів подвійного призначення просто розсипається на тлі щоденного виявлення компонентів китайського виробництва в безпілотниках, зброї й транспортних засобах, які росія використовує проти України", – наголосила Ші.