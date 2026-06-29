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ПОЛІТИКА

Делегація ЄС на чолі з Каллас відвідає Анкару перед самітом НАТО

29 червня 2026, 08:52
Делегація ЄС на чолі з Каллас відвідає Анкару перед самітом НАТО
Каллас Естонія
Обговорення охопить Близький Схід, Україну, транспорт, розширення ЄС та лібералізацію візового режиму.

Делегація Європейського Союзу на чолі з головною дипломаткою Каєю Каллас у вівторок відвідає Туреччину за кілька днів до початку саміту НАТО в Анкарі.

Про це повідомляє Hurriyet Daily News.

30 червня Анкару, окрім Каллас, відвідають єврокомісари з питань розширення та внутрішніх справ – Марта Кос та Магнус Бруннер. Очікується, що делегація зустрінеться з главою МЗС Туреччини Хаканом Фіданом, міністром казначейства та фінансів Мехметом Шімшеком та міністром транспорту та інфраструктури Абдулкадіром Уралоглу.

Обговорення, ймовірно, охоплюватимуть широке коло питань, від Близького Сходу та України до транспортного сполучення, розширення ЄС, міграції та лібералізації візового режиму. Візит інтерпретується як важливий крок назустріч Туреччині, яку ЄС розглядає як важливого партнера для співпраці у багатьох сферах політики.

Нещодавно блок прийняв більш комплексний підхід до відносин з Анкарою, попри напруженість, викликану звітом Європарламенту щодо цієї країни. У мінливому геополітичному середовищі ЄС дедалі більше визнає необхідність співпраці з Туреччиною щодо спільних викликів, прагнучи водночас глибшої взаємодії у сферах взаємного інтересу.

Нагадаємо, Туреччина розпочала переговори про членство в ЄС у 2005 році, однак у 2016 році процес зупинився. Євроінтеграційний прогрес країни загальмувався через низку факторів, зокрема занепокоєння щодо прав людини, демократичного врядування та невирішеної суперечки стосовно Кіпру, північна частина якого окупована турецькими військами.

ТуреччинаБлизький СхідЄвросоюзКая Калласвійна в Україні

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