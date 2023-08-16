Депутат Бундестагу різко прокоментував заяви прем'єра Саксонії, який проти постачання Україні ракет Taurus
Депутат німецького Бундестагу від опозиційного Християнсько-демократичного союзу (ХДС) Родеріх Кізеветтер різко відреагував на останні заяви свого однопартійця, прем'єра землі Саксонія Міхаеля Кречмера.
Про це він написав у X(twitter) .
В інтерв’ю виданню Spiegel, опублікованому на вихідних, Кречмер виступив проти постачання крилатих ракет Taurus в Україну, а також поставив під сумнів доцільність надання Києву танків Leopard.
"Чи справді ми хочемо змиритися з тим, що німецькі ракети можуть влучити в росію?" – запитав він, закликавши натомість до "нових, інтенсивних дипломатичних ініціатив з боку вільного Заходу".
На це Кізеветтер у вівторок написав Кречмеру, що з його позицією "Україна розпадеться, а путін продовжить війну проти Молдови та країн Балтії".
"Мільйони українців покинуть свою батьківщину, і житло стане дефіцитним і в Саксонії. Тоді ви можете з повним правом забути про своє переобрання і про ХДС Саксонії", – додав депутат Бундестагу.