Депутат Бундестагу різко прокоментував заяви прем'єра Саксонії, який проти постачання Україні ракет Taurus

Це не перша подібна заява прем'єра Саксонії.

Депутат німецького Бундестагу від опозиційного Християнсько-демократичного союзу (ХДС) Родеріх Кізеветтер різко відреагував на останні заяви свого однопартійця, прем'єра землі Саксонія Міхаеля Кречмера.

Про це він написав у X(twitter) .

В інтерв’ю виданню Spiegel, опублікованому на вихідних, Кречмер виступив проти постачання крилатих ракет Taurus в Україну, а також поставив під сумнів доцільність надання Києву танків Leopard.

"Чи справді ми хочемо змиритися з тим, що німецькі ракети можуть влучити в росію?" – запитав він, закликавши натомість до "нових, інтенсивних дипломатичних ініціатив з боку вільного Заходу".

На це Кізеветтер у вівторок написав Кречмеру, що з його позицією "Україна розпадеться, а путін продовжить війну проти Молдови та країн Балтії".

"Мільйони українців покинуть свою батьківщину, і житло стане дефіцитним і в Саксонії. Тоді ви можете з повним правом забути про своє переобрання і про ХДС Саксонії", – додав депутат Бундестагу.