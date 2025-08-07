Держдеп США скорочує звіти про порушення прав людини в Ізраїлі, росії та Сальвадорі – WP

Адміністрація Трампа радикально переосмислює роль Америки в глобальній боротьбі за права людини.

Адміністрація президента США Дональда Трампа планує істотно пом’якшити щорічні звіти Державного департаменту про стан прав людини в окремих країнах, зокрема в Ізраїлі, росії та Сальвадорі.

Про це повідомляє The Washington Post із посиланням на проєкти документів.

Згідно з матеріалами, нові проєкти звітів значно коротші за минулорічні та містять м’якіші формулювання щодо порушень прав людини. Із них вилучено згадки про злочини проти ЛГБТК+ та про корупцію. Наприклад, у звіті щодо Сальвадору сказано, що “немає надійних повідомлень про значні порушення прав людини”, тоді як у торішньому документі ішлося про вбивства, тортури та небезпечні умови в тюрмах.

Проєкт звіту щодо Ізраїлю скоротився до 25 сторінок проти 100 у попередньому році. У ньому більше не згадується судовий процес проти прем'єр-міністра Ізраїлю Беньяміна Нетаньягу чи реформа судової системи, яку критики вважають загрозою незалежності судів.

Звіти також були змінені відповідно до внутрішніх вказівок Держдепу, в яких дипломатам радили зосередитися лише на “основних питаннях” та видалити згадки про корупцію, гендерні злочини та переслідування ЛГБТК+. Автором цих вказівок є політичний призначенець Трампа Семюел Самсон, відомий своєю критикою Європи та правозахисної тематики.

Офіційно в Держдепі заявили, що зміни спрямовані на підвищення “читабельності” та відповідність звітів законодавчому мандату. Водночас правозахисники та колишні дипломати вже висловили занепокоєння, що такі кроки підривають багаторічну репутацію США як глобального захисника прав людини.

Публікація звітів затримується — хоча вони мали бути оприлюднені ще навесні, Державний департамент повідомив, що їх опублікують “найближчим часом”.