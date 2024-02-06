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Для атаки на ракетний катер "Івановєц" ГУР використало 10 дронів, з них шість влучили

06 лютого 2024, 10:29
Для атаки на ракетний катер
Оператор морського безпілотного катера розповів деталі про успішну спецоперацію.

Для знищення російського ракетного катера "Івановєц" українським військовим знадобилися лише шість морських безпілотників.

Про це представники Головного управління розвідки, що стояли за спецоперацією, розповіли в інтерв'ю CNN.

Загалом вони використали десять морських дронів MAGURA, з яких шість досягли цілі і вдарили по катеру. За словами оператора дрона з позивним "13", ці апарати мають довжину близько шести метрів, а рухаються на основі водного мотоциклу.

При цьому дрони мають великий радіус дії – близько 800 кілометрів. Оператор зазначив, що вплив таких безпілотників вражає, але це делікатна робота.

"Головне – відчути дрон. Якщо трохи перетиснути, то можна втратити контроль над дроном", – сказав він. 

За його словами, оператор безпілотника має постійно стежити за його рухом, а остаточна атака цілі часто контролюється вручну.

Корисне навантаження дрона можна збільшити з 250 кг до 300, "але в цьому немає потреби". Навіть проти деяких з найсильніших кораблів Чорноморського флоту Москви безпілотники довели свою ефективність.

"Їх досить важко побачити, особливо у відкритому морі. Такий розмір ускладнює його контроль через хвилі, але це також ускладнює завдання ворогу вразити нас", – сказав він.

Про розробку Magura 5 було відомо і раніше. Його виготовляє державне підприємство "СпецТехноЕкспорт", а презентація винаходу пройшла на виставці International Defence Industry Fair (IDEF 2023), писав "Мілітарний".

дронивійна в УкраїніГУР МОУросія окупанти

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