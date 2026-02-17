Для Галущенка проситимуть заставу в ₴425 млн – САП

Галущенку оголошено підозру в причетності до корупційної схеми "Мідас".

Для колишнього міністра енергетики Германа Галущенка проситимуть призначити заставу розміром 425 мільйонів гривень.

Про це повідомила речниця Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП) Ольга Постолюк у коментарі "РБК-Україна".

Нагадаємо, 15 лютого Галущенка затримали під час спроби виїхати з України. Невдовзі йому оголосили підозру в причетності до корупційної схеми "Мідас".

Колишній міністр поскаржився на "незаконне затримання". Але Вищий антикорупційний суд все ж вирішив залишити його під вартою до обрання запобіжного заходу.