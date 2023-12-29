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До білорусі прибула ще одна група депортованих українських дітей, їх зустрічав лукашенко – АР

29 грудня 2023, 10:11
До білорусі прибула ще одна група депортованих українських дітей, їх зустрічав лукашенко – АР
Фото:evening-kazan.ru
лукашенко пообіцяв "обійняти цих дітей, привезти їх до нашого дому, зігріти і зробити їхнє дитинство щасливішим".

олександр лукашенко взяв участь у організованій урядом зустрічі з дітьми, привезеними з окупованих росією районів України.

Про це повідомляє агенція Associated Press, яка не може навести детальніших даних про кількість цих дітей.

Недавнє дослідження Єльського університету виявило, що понад 2400 українських дітей віком від 6 до 17 років були привезені до білорусі з чотирьох українських регіонів, частково окупованих російськими військами. білоруська опозиція закликала Міжнародний кримінальний суд притягнути лукашенка та його чиновників до відповідальності за причетність до незаконного переміщення українських дітей.

Опозиційний діяч, колишній міністр культури білорусі Павло Латушко, який надав Міжнародному кримінальному суду (МКС) докази імовірної причетності лукашенка до незаконної депортації дітей, сказав, що прибуття нової групи з окупованих росією територій "підкреслює необхідність для МКС розслідувати ці злочини".

"лукашенко, члени його родини та соратники разом із кремлем організували систему переміщення українських дітей, у тому числі сиріт, з окупованих територій до білорусі, і цей канал працює досі", — сказав Латушко Associated Press.

У березні МКС видав ордери на арешт президента росії путіна та його уповноваженого з прав дитини Марії Львової-Бєлової, звинувативши їх у воєнних злочинах – незаконній депортації дітей і незаконному переміщенні дітей з окупованих територій України до росії. москва ці звинувачення відкидає.

білорусь є найближчим союзником москви з початку російського вторгнення в Україну в лютому 2022 року, коли лукашенко дозволив кремлю використовувати територію його країни для вторгнення в Україну. росія також розмістила частину своєї тактичної ядерної зброї в білорусі.

діти війнивійна в Україніросія окупантилукашенко. білорусь

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