До початку Курської операції на Донбасі був 1 український снаряд до 12 російських. Тепер 1 до 2,5 – Зеленський

Саме це, на його думку, свідчить про успіх Курської операції.

Президент Володимир Зеленський заявив, що внаслідок Курської операції росіяни скоротили кількість снарядів, які вони застосовують на фронті в Донецькій області.

Про це він сказав американському журналісту Фаріду Закарії під час зустрічі Ялтинської європейської стратегії.

За словами Зеленського, до початку українського наступу на Курщину співвідношення застосування снарядів було 1 до 12 на користь росіян. Тепер це співвідношення становить 1 до 2,5.

"Ми розуміємо, що це поки що не вирівнялося в цій ситуації. Нам потрібно більше, ніж росіянам, якщо ми хочемо зупинити їхі відновлювати наші позиції", — каже президент.

Саме це, на його думку, свідчить про успіх Курської операції. Щодо контратак росіян на тому напрямку Зеленський зазначив, що росія вже стягнула туди 40 тисяч військових.

"Вони хотіли швидких проривів і, як вони кажуть, деокупації. Приємно, що вже не тільки ми, а й вони кажуть про деокупацію своєї території", — розповідає Зеленський і додає, що поки що "серйозних успіхів" росіяни не мають.