До України із робочим візитом приїхала віцепрезидентка Бундестагу

У межах поїздки німецька чиновниця зосередиться на депортованих росією дітях.

Віцепрезидентка німецького Бундестагу Катрін Герінг-Екардт 12 лютого прибула до України з робочим візитом.

Про це німецька чиновниця повідомила у соцмережі X (Twitter).

"По дорозі в Україну. Знову. Це – вирішальний час для України, для Євросоюзу. Мовиться про військову підтримку, відбудову та свободу", – написала Герінг-Екардт.

Також вона зазначила, що у межах поїздки "хотіла б зосередитися на дітях, які були викрадені та взяті у заручники росією".