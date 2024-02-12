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До України із робочим візитом приїхала віцепрезидентка Бундестагу

12 лютого 2024, 16:41
До України із робочим візитом приїхала віцепрезидентка Бундестагу
Фото: uainforg.livejournal.com
У межах поїздки німецька чиновниця зосередиться на депортованих росією дітях.

Віцепрезидентка німецького Бундестагу Катрін Герінг-Екардт 12 лютого прибула до України з робочим візитом.

Про це німецька чиновниця повідомила у соцмережі X (Twitter).

"По дорозі в Україну. Знову. Це – вирішальний час для України, для Євросоюзу. Мовиться про військову підтримку, відбудову та свободу", – написала Герінг-Екардт.

Також вона зазначила, що у межах поїздки "хотіла б зосередитися на дітях, які були викрадені та взяті у заручники росією".

Німеччинавійна в Українібундестагросія окупанти

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