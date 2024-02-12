До України із робочим візитом приїхала віцепрезидентка Бундестагу
Віцепрезидентка німецького Бундестагу Катрін Герінг-Екардт 12 лютого прибула до України з робочим візитом.
Про це німецька чиновниця повідомила у соцмережі X (Twitter).
"По дорозі в Україну. Знову. Це – вирішальний час для України, для Євросоюзу. Мовиться про військову підтримку, відбудову та свободу", – написала Герінг-Екардт.
Також вона зазначила, що у межах поїздки "хотіла б зосередитися на дітях, які були викрадені та взяті у заручники росією".