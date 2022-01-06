НОВИНИДержавна служба з надзвичайних ситуацій сьогодні презентує першу серію мультсеріалу із песиком-піротехніком Патроном, де він навчатиме дітей та підлітків правилам мінної безпеки.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
ДСНС презентує мультсеріал із песиком Патроном про правила мінної безпеки
Фото: з вільного доступу
Як передає Укрінформ, про це повідомляє ДСНС.
Сьогодні, у Міжнародний день захисту дітей, ДСНС презентує мультсеріал, присвячений тваринам – символам Служби порятунку. У першій серії, яка буде показана під час презентації, Патрон вчитиме дітей та підлітків правилам мінної безпеки, ідеться в повідомленні.
Окрім того, сьогодні в усіх куточках України відбудуться святкові зустрічі зі Службою порятунку. Рятувальники спільно з підрозділами Нацполіції, Нацгвардії, Держприкордонслужби, освітянами і громадськими організаціями розгортають тематичні локації та готують активності для дітей.
Так, у Хмельницькій області будуть відкриті два класи безпеки, на Полтавщині співробітники Служби порятунку проведуть розважальні заходи для дітей з внутрішньопереміщених сімей. На Прикарпатті пройде спортивно-пізнавальний захід “Разом сильніші”, у Вінницькій області - День відкритих дверей, в рамках якого діти зможуть відвідати пожежні частини. В Одесі разом з місцевими освітянами пройде онлайн-урок, присвячений найважливішим правилам безпеки.
Як повідомляв Укрінформ, до Дня захисту дітей Державна служба з надзвичайних ситуацій оголосила конкурс на кращий малюнок із зображенням песика Патрона.
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