Реєстрація Вхід
RSS
НОВИНИ

ДСНС презентує мультсеріал із песиком Патроном про правила мінної безпеки

Державна служба з надзвичайних ситуацій сьогодні презентує першу серію мультсеріалу із песиком-піротехніком Патроном, де він навчатиме дітей та підлітків правилам мінної безпеки.
ДСНС презентує мультсеріал із песиком Патроном про правила мінної безпеки Фото: з вільного доступу
Як передає Укрінформ, про це повідомляє ДСНС.
 
Сьогодні, у Міжнародний день захисту дітей, ДСНС презентує мультсеріал, присвячений тваринам – символам Служби порятунку. У першій серії, яка буде показана під час презентації, Патрон вчитиме дітей та підлітків правилам мінної безпеки, ідеться в повідомленні.
 
Окрім того, сьогодні в усіх куточках України відбудуться святкові зустрічі зі Службою порятунку. Рятувальники спільно з підрозділами Нацполіції, Нацгвардії, Держприкордонслужби, освітянами і громадськими організаціями розгортають тематичні локації та готують активності для дітей.
 
Так, у Хмельницькій області будуть відкриті два класи безпеки, на Полтавщині співробітники Служби порятунку проведуть розважальні заходи для дітей з внутрішньопереміщених сімей. На Прикарпатті пройде спортивно-пізнавальний захід “Разом сильніші”, у Вінницькій області - День відкритих дверей, в рамках якого діти зможуть відвідати пожежні частини. В Одесі разом з місцевими освітянами пройде онлайн-урок, присвячений найважливішим правилам безпеки.
 
Як повідомляв Укрінформ, до Дня захисту дітей Державна служба з надзвичайних ситуацій оголосила конкурс на кращий малюнок із зображенням песика Патрона.
Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

01 06 2022 12:07
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
Особистий секретар для кожного: як українці створили віртуального офіс-менеджера і чому він користується

Особистий секретар для кожного: як українці створили віртуального офіс-менеджера і чому він користується

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.