ДСНС презентує мультсеріал із песиком Патроном про правила мінної безпеки

Державна служба з надзвичайних ситуацій сьогодні презентує першу серію мультсеріалу із песиком-піротехніком Патроном, де він навчатиме дітей та підлітків правилам мінної безпеки.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє ДСНС.

Сьогодні, у Міжнародний день захисту дітей, ДСНС презентує мультсеріал, присвячений тваринам – символам Служби порятунку. У першій серії, яка буде показана під час презентації, Патрон вчитиме дітей та підлітків правилам мінної безпеки, ідеться в повідомленні.

Окрім того, сьогодні в усіх куточках України відбудуться святкові зустрічі зі Службою порятунку. Рятувальники спільно з підрозділами Нацполіції, Нацгвардії, Держприкордонслужби, освітянами і громадськими організаціями розгортають тематичні локації та готують активності для дітей.

Так, у Хмельницькій області будуть відкриті два класи безпеки, на Полтавщині співробітники Служби порятунку проведуть розважальні заходи для дітей з внутрішньопереміщених сімей. На Прикарпатті пройде спортивно-пізнавальний захід “Разом сильніші”, у Вінницькій області - День відкритих дверей, в рамках якого діти зможуть відвідати пожежні частини. В Одесі разом з місцевими освітянами пройде онлайн-урок, присвячений найважливішим правилам безпеки.

Як повідомляв Укрінформ, до Дня захисту дітей Державна служба з надзвичайних ситуацій оголосила конкурс на кращий малюнок із зображенням песика Патрона.