Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close

Два американські літаки F-16 пролетіли над Боснією, як попередження проти можливих сепаратистських дій

09 січня 2024, 11:44
Два американські літаки F-16 пролетіли над Боснією, як попередження проти можливих сепаратистських дій
Фото: twitter.com/FinnishAirForce
Прольоти відбулися в районах східного міста Тузла і північного Брчко.

Два американські винищувачі пролетіли  над Боснією на знак підтримки цілісності балканської країни через дедалі більш сепаратистську політику проросійського лідера боснійських сербів Мілорада Додіка.

Про це повідомляє Air Force Times.

Винищувачі ВПС США F-16 здійснили політ в межах спільних навчань за участю американських та боснійських збройних сил.

За даними боснійських ЗМІ, в північно-західному місті Баня-Лука – головному місті сербського утворення – під час зібрання з нагоди святкування "Дня Республіки Сербської" було чути гуркіт літаків, що пролітали над ним.

Напередодні посольство США в Сараєві заявило, що ці двосторонні навчання є прикладом передового військового співробітництва, яке сприяє миру і безпеці на Західних Балканах, а також демонструє прихильність Сполучених Штатів до забезпечення територіальної цілісності Боснії і Герцеговини перед обличчям сепаратистської активності.

Додік, який є президентом сербського утворення під назвою Республіка Сербська, кинув виклик санкціям США та Великої Британії через свою політику. За підтримки росії він неодноразово погрожував відокремити половину Боснії, якою керують серби, від решти країни.

Верховний суд Боснії визнав незаконним святкування "Дня Республіки Сербської". 9 січня 1992 року боснійські серби проголосили створення незалежної держави в Боснії, що призвело до кровопролиття.

Напередодні Додік іронічно заявив, що проліт літаків США сприятиме святкуванням у вівторок, які зазвичай включають парад озброєних поліцейських та їхньої техніки.

Босніявійна в Україніросія окупантивинищувачіF-16

Останні матеріали

Рокові яйця. Шокуюча реальність війни в України завдає удару по росіянах – Джулія Девіс
Політика
Рокові яйця. Шокуюча реальність війни в України завдає удару по росіянах – Джулія Девіс
Переклад iPress – 09 січня 2024, 12:30
Як перемогти путіна. Цьогоріч Україна має перейти до активної оборони – Микола Бєлєсков
Політика
Як перемогти путіна. Цьогоріч Україна має перейти до активної оборони – Микола Бєлєсков
Переклад iPress – 09 січня 2024, 09:14
Подолати ментальний параліч. Що станеться, якщо Захід перестане грати за правилами росії? – Кір Джайлз
Політика
Подолати ментальний параліч. Що станеться, якщо Захід перестане грати за правилами росії? – Кір Джайлз
Переклад iPress – 08 січня 2024, 16:41
Українці відбивають російські атаки. Але подекуди росіянам вдається просунутися на кількасот метрів – Том Купер і Дональд Гілл
Cуспільство
Українці відбивають російські атаки. Але подекуди росіянам вдається просунутися на кількасот метрів – Том Купер і Дональд Гілл
Переклад iPress – 08 січня 2024, 12:13
Стратегічні бомбардування в нинішній війні можуть відіграти значну роль. У позиції Конгресу щодо допомоги Україні є певні зрушення – Філліпс О'Брайен
Політика
Стратегічні бомбардування в нинішній війні можуть відіграти значну роль. У позиції Конгресу щодо допомоги Україні є певні зрушення – Філліпс О'Брайен
Переклад iPress – 07 січня 2024, 22:36
Історія повторюється. Кілька моторошних уроків для путіна з падіння Стародавнього Риму – Фредерік Старр
Політика
Історія повторюється. Кілька моторошних уроків для путіна з падіння Стародавнього Риму – Фредерік Старр
Переклад iPress – 05 січня 2024, 15:50
Війна в Україні не зайшла в глухий кут. Торішній контрнаступ провалився, але Захід може підготувати Україну для перемоги наступного року – Джек Вотлінг
Політика
Війна в Україні не зайшла в глухий кут. Торішній контрнаступ провалився, але Захід може підготувати Україну для перемоги наступного року – Джек Вотлінг
Переклад iPress – 05 січня 2024, 12:33
Захід гостро потребує більше ракет. Але чекати на них доводиться роками – Wall Street Journal
Бізнес & Фінанси
Захід гостро потребує більше ракет. Але чекати на них доводиться роками – Wall Street Journal
Переклад iPress – 05 січня 2024, 09:05
Більше публікацій

© 2023 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється