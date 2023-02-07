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Двоє громадян України ймовірно загинули внаслідок землетрусу в Туреччині - МЗС

07 лютого 2023, 18:16
Двоє громадян України ймовірно загинули внаслідок землетрусу в Туреччині - МЗС
Фото: bbc.com
Посольство нині перевіряє цю інформацію та вживає заходів задля встановлення осіб загиблих.

Про це повідомив речник Міністерства закордонних справ Олег Ніколенко на своїй сторінці у Facebook.

"Як повідомила турецька сторона, внаслідок землетрусу ймовірно загинули двоє громадян України. Посольство нині перевіряє цю інформацію та вживає заходів задля встановлення осіб загиблих.  Відомо також про 4 постраждалих українців. Вони отримали легкі тілесні ушкодження, загроз їхньому життю немає, госпіталізації вони не потребують. Постраждалі забезпечені тимчасовим житлом і продуктами харчування", - написав Ніколенко.

Він також повідомив, що дипломати вже розшукали 38 громадян, з якими був перерваний зв'язок через землетрус. Тривають пошуки ще 19 українців, які не виходять на зв'язок.

МЗС готується відправити українських консулів в місто Газіантеп. Дипломати посольства зможуть прибути в зону стихійного лиха, щойно дозволить ситуація на тлі оголошеного режиму надзвичайного стану в Туреччині.

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