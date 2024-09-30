Двопартійний комітет закликає переглянути американську стратегію щодо росії – The Hill

Також комітет пропонує переглянути стратегію і масивну допомогу Україні.

Двопартійний комітет в США, відповідальний за підтримку демократії та прав людини в пострадянських країнах, закликає Сполучені Штати відмовитися від статус-кво часів холодної війни у відносинах з росією і назвати москву "постійною" загрозою глобальній безпеці.

Про це пише видання The Hill.

У доповіді Гельсінської комісії, яку видання отримало напередодні, стверджується, що Вашингтон повинен переосмислити своє ставлення до росії, як він робив це у відносинах з Китаєм протягом останніх кількох років, і відповідно розподілити ресурси.

Пріоритетним напрямком стратегії доповіді є забезпечення перемоги України в її оборонній війні проти рф, заклик до "масованої" військової та гуманітарної допомоги Києву і надання українським збройним силам можливості завдати удару вглиб рф за допомогою зброї, наданої США.

Політичні пропозиції доповіді виходять за рамки зобов'язань адміністрації Байдена щодо України і йдуть врозріз із позицією колишнього президента Трампа, кандидата в президенти від Республіканської партії, та його союзників у Конгресі.

Трамп давно заявляв, що США витрачають занадто багато на європейську безпеку. І він агітує за укладення угоди між Україною та росією шляхом прямих переговорів з їхніми лідерами, включаючи президента рф Володимира путіна.

Проте голова Гельсінського комітету, республіканець Джо Вілсон відкинув можливість того, що Трамп укладе угоду з путіним.

"Я не сумніваюся, що Дональд Трамп побачить нещирість військового злочинця путіна", - сказав Вілсон.

І додав, що путін - не той, з ким можна досягти угоди, яка була б суттєвою, яка б трималася.

Віце-президентка та кандидатка у президенти Гарріс значною мірою окреслила продовження політики президента Байдена щодо України.

Також у доповіді є заклик відмовитися від 30-річної помилкової політики, яка вважала, що співпраця з росією та економічні стимули пом'якшать її поведінку.

Гельсінська доповідь рекомендує не ігнорувати ядерні загрози росії, але вирішувати цю проблему "здоровим глуздом".

Також доповідь закликає розробити план реагування на можливі ядерні загрози та атаки, а також виступає за повну взаємодію США з союзниками по всьому світу, особливо з країнами, які знаходяться на передовій російської агресії, маніпуляцій та примусу.

Це включає заклики до збільшення військової підтримки, економічних інвестицій, допомоги у розвитку та зосередження на "м'якій силі", такій як освіта та обміни між людьми.

"Висновки здаються очевидними з огляду на масштаби порушень москвою міжнародного права та норм, включаючи захоплення Криму та окупацію Донбасу в 2014 році, повномасштабне вторгнення в Україну в 2022 році, вторгнення та окупацію Грузії в 2008 році, атаки кремля на політичних дисидентів вдома та за кордоном, втручання у вибори США та інших демократичних країн", - підсумовує видання.