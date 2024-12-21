ЄС продовжує збільшувати обсяги російського СПГ – FT
Цього року імпорт російського скрапленого природного газу (СПГ) до ЄС досяг рекордного рівня, попри спроби Євросоюзу скоротити залежність від енергоносіїв рф після повномасштабного вторгнення росії в Україну.
Про це повідомляє FT.
Станом на середину грудня Європа імпортувала рекордні 16,5 млн тонн російського скрапленого газу, що перевищує минулорічний показник у 15,18 млн тонн, згідно з даними компанії Kpler. Цьогорічний показник імпорту також перевищує попередній рекорд у 15,21 млн тонн у 2022 році.
"Те, що ми побачили цього року, дивує. Замість того, щоб поступово скорочувати імпорт російського СПГ, ми його збільшуємо", - каже аналітик Інституту економіки енергетики та фінансового аналізу Ана Марія Яллер-Макаревич.
Після повномасштабного вторгнення росії в Україну в 2022 році ЄС поставив собі за мету припинити імпорт російських енергоносіїв до 2027 року, але поставки СПГ, який прибуває до європейських портів, продовжують зростати.
На відміну від потоків газу з рф трубопроводами, які скоротилися до мінімуму, а також російської нафти й вугілля, які заборонені в ЄС, імпорт російського СПГ все ще дозволений і зростає — це свідчить про те, що Європа досі “не відвикла” від дешевих поставок, додала Яллер-Макаревич.
Аналітики вказують на збільшення закупівель російського СПГ на спотовому ринку — 33% імпорту скрапленого газу російського походження в ЄС здійснено за спотовими контрактами цього року, порівняно з 23% торік, каже консалтингова компанія Rystad Energy.
Такі компанії, як Shell і Equinor, оголосили, що не купують російський СПГ на спотовому ринку. Інші трейдери заявили, що після вторгнення рф в Україну в контрактах на спотові поставки часто з'являються пункти, які гарантують, що СПГ "не має російського походження".
Однак цього року обсяги спотової торгівлі зросли, оскільки трейдери “можуть отримувати вантажі дешевше з росії, зазначає аналітик Rystad Крістоф Халсер.
Він додав, що СПГ, який постачається з російського терміналу на Ямалі до Європи, має “значно нижчу” ціну, ніж газ, який постачається з США.
Раніше Європа імпортувала близько двох п'ятих свого газу з рф, більша частина якого надходила трубопроводами. Зараз загальний імпорт газу з росії, включаючи потоки трубопроводами, становить лише близько 16% від загального обсягу поставок газу до ЄС.
Європейські чиновники переконані, що ЄС не потребує російського палива, навіть якщо це означає згоду на вищі ціни, щоб купувати газ в інших постачальників.
Але російський СПГ цього року склав 20% від загального обсягу імпорту палива в ЄС морем, порівняно з 15% минулого року, свідчать дані відстеження суден. Не весь російський СПГ, привезений до Європи, споживається в регіоні, частина його перевантажується і відправляється в інші частини світу.
Цьогоріч обсяги поставок до Франції різко зросли — майже вдвічі порівняно з 2023 роком. За даними Kpler, більше половини поставок надійшло на термінал у Дюнкерку. Французькі енергетичні компанії EDF і TotalEnergies, а також німецька державна Sefe мають угоди про використання терміналу.
Бельгія була другим за величиною імпортером російського СПГ, оскільки її порт у Зебрюгге — один із небагатьох європейських пунктів перевалки скрапленого газу з танкерів льодового класу на звичайні вантажні судна. Уряди країн ЄС домовилися заборонити такі потоки російського СПГ з Ямалу до країн, які не є членами Союзу (заборона почне діяти в березні 2025 року).